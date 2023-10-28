У соцмережі Погорєлова вже показала результат. Дівчина розповіла, що напередодні операції дуже хвилювалася та навіть думала відмовитися.
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Саша Погорєлова збільшила груди
Учасниця "Холостяка-12" наважилася на кардинальні зміни у зовнішності – збільшення грудей.
Ура! Довго думала, довго боялась. Нарешті я наважилась. Так, я їх збільшила,
– написала Погороєлова.
Саша поділилася фото в інстаграмі, на якому постала в спеціальному корсеті вже після операції.
Саша Погорєлова збільшила груди / Фото з її інстаграму
Також Погорєлова поділилася знімком, де хірург розмалював їй місця у зоні грудей перед операцією.
Саша Погорєлова перед операцією / Фото з її інстаграм-сторіс
Дівчина робила пластичну операцію в одній з приватних клінік у Києві. Перед операцією Саша зізналася, що їй було дуже страшно. Вона навіть думала відмінити все.
Згодом учасниця "Холостяка-12" показалася після операції і розповіла, що все минуло чудово. Втім перший день після хірургічного втручання був важким.
Саша Погорєлова перед операцією / Фото з її інстаграм-сторіс
Хто ще з зірок збільшив груди: останні новини
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