В соцсети Погорелова уже показала результат. Девушка рассказала, что накануне операции очень волновалась и даже думала отказаться.

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Саша Погорелова увеличила грудь

Участница "Холостяка-12" отважилась на кардинальные изменения во внешности – увеличение груди.

Ура! Долго думала, долго боялась. Наконец-то я решилась. Да, я их увеличила,

– написала Погорелова.

Саша поделилась фото в инстаграмме, на котором предстала в специальном корсете уже после операции.



Саша Погорелова увеличила грудь / Фото с ее инстаграммы

Также Погорелова поделилась снимком, где хирург разрисовал ей места в зоне груди перед операцией.



Саша Погорелова перед операцией / Фото с ее инстаграмм-сторис

Девушка совершала пластическую операцию в одной из частных клиник в Киеве. Перед операцией Саша призналась, что ей было страшно. Она даже думала отменить все.

Впоследствии участница "Холостяка-12" показалась после операции и рассказала, что все прошло отлично. Впрочем, первый день после хирургического вмешательства был тяжелым.



Саша Погорелова перед операцией / Фото с ее инстаграмм-сторис

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