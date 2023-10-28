В соцсети Погорелова уже показала результат. Девушка рассказала, что накануне операции очень волновалась и даже думала отказаться.
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Саша Погорелова увеличила грудь
Участница "Холостяка-12" отважилась на кардинальные изменения во внешности – увеличение груди.
Ура! Долго думала, долго боялась. Наконец-то я решилась. Да, я их увеличила,
– написала Погорелова.
Саша поделилась фото в инстаграмме, на котором предстала в специальном корсете уже после операции.
Саша Погорелова увеличила грудь / Фото с ее инстаграммы
Также Погорелова поделилась снимком, где хирург разрисовал ей места в зоне груди перед операцией.
Саша Погорелова перед операцией / Фото с ее инстаграмм-сторис
Девушка совершала пластическую операцию в одной из частных клиник в Киеве. Перед операцией Саша призналась, что ей было страшно. Она даже думала отменить все.
Впоследствии участница "Холостяка-12" показалась после операции и рассказала, что все прошло отлично. Впрочем, первый день после хирургического вмешательства был тяжелым.
Саша Погорелова перед операцией / Фото с ее инстаграмм-сторис
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