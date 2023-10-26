Знаменитості час від час "підправляють" свою зовнішність. Одна з найчастіших операцій – пластика грудей. 24 Канал з’ясував, хто з українських зірок та блогерів збільшував груди.

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Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця днями наважилася на пластичну операцію. Зірка давно про це мріяла. Раніше Гвоздьова зізналася, що не почувається жіночною, хоч має спортивне та рельєфне тіло.



Ілона Гвоздьова до операції / Фото з її інстаграму

25 жовтня танцівниця опублікувала перші кадри з лікарні. У цей день Гвоздьова перенесла операцію. Жінка запевнила, що почувається чудово.

У соцмережі вона поділилася результатами. Наразі Ілона носить спеціальний корсет, тож більше фото буде згодом.



Ілона Гвоздьова після збільшення грудей / Фото з її інстаграму

Ірина Сопонару

Зірка "Жіночого кварталу" та шоу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару теж зробила пластичну операцію. Все через те, що змінилися її вподобання.



Ірина Сопонару до операції / Фото з її інстаграму

За словами акторки, їй раніше подобалися дівчата з плоскими грудьми, без талії, щоб стегна були не дуже виражені.

Але це змінилося. Мені почали подобатися форми, тож я вирішила решту життя прожити із більшими грудьми,

– розповіла Сопонару.

Тож, Ірина зробила пластичну операції зі збільшення грудей.



Ірина Сопонару після збільшення грудей / Фото з її інстаграму

Анна Трінчер

Співачка та акторка завжди комплексувала через невеликі груди. Тому зірка вирішила зробили пластичну операцію.



Анна Трінчер до операції / Фото з її інстаграму

Понад півтора роки тому Анна Трінчер збільшила груди до третього розміру. Якийсь час зірка переймалася щодо правильності такого вибору, але зараз задоволена. Додамо, що у співачки залишився шрам після операції.



Анна Трінчер після збільшення грудей / Фото з її інстаграму

Слава Камінська

Співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" майже 15 років тому збільшила груди. Зараз артистку все влаштовує, вона не шкодує, що наважилася на пластичну операцію.



Слава Камінська до операції / Фото з її інстаграму

Цікаво, що омріяний розмір Слава отримала не зразу. У артистки від природи були маленькі молочні залози і за один раз поставити великі імпланти було неможливо, тому операція проходила у декілька етапів.

Як пояснив лікар, це робили, щоб встигнути розтягнути шкіру грудей для імплантів більшого розміру.



Слава Камінська після збільшення грудей / Фото з її інстаграму

Міша Романова

Співачка також входить до списку тих, хто збільшував груди. Хоч тоді не все пройшло “гладко”. Оперував її відомий хірург Едгар Камінський.



Міша Романова до операції / Фото з її інстаграму

Як розповіла Романова, операція ледь не коштувала життя її дитини. Виявляється, артистка робила мамопластику, коли була на 16 тижні вагітності (вона не знала про це). На щастя, все минулося і у дівчини народився здоровий син.



Міша Романова після збільшення грудей / Фото з її інстаграму

Надін Медведчук

Блогерка та колишня учасниця телепроєкту "Холостяк-11" Надін Медведчук у 2021 році зробила маммопластику.



Надін Медведчук до операції / Фото з її інстаграму

Зірка зізналася, що у 9 класі у неї вже був 2 розмір, але груди були нерівні. Тож Надін доводилося приховувати різницю. Це і стало основною причиною того, що блогерка лягла під ніж.



Надін Медведчук після мамопластики / Фото з її інстаграму

Саша Бо

Українська блогерка-мільйонниця теж вдалася до пластики, аби збільшити груди. Вона розповіла, що її бюст "зник" після грудного вигодовування.



Саша Бо до операції / Фото з її інстаграму

Згодом Саша зробила операцію, її хірургом теж був Едгар Камінський. Блогерка отримала третій розмір грудей, зараз вона дуже задоволена результатом. Додамо, що Саша Бо чекає на третю дитину.



Саша Бо після збільшення грудей / Фото з її інстаграму

Валерія Юрченко

Українська блогерка теж робила операцію зі збільшення грудей. Юрченко мріяла зробити це після народження дитини.



Валерія Юрченко до операції / Фото з її інстаграму

Її хірургом став той же лікар, який робив операцію Анні Трінчер. Близько півтора роки тому Валерія перенесла операцію і зараз щаслива від результату.



Валерія Юрченко після збільшення грудей / Фото з її інстаграму

Софія Стужук

Ще одна блогерка наважилася маммопластику. Операцію 25-річній Софії провели у Стамбулі. Стужук показувала фото, як її груди виглядала до пластики.



Софія Стужук до операції / Фото з її інстаграму

Тож, блогерка не збільшила груди, а лише зробила підтяжку. Зараз Софія Стужук, яка мовчить про війну в Україні, задоволена результатом та часто ділиться фото з декольте у соцмережах.



Софія Стужук після пластичної операції / Фото з її інстаграму

Редакція Showbiz 24 закликає ретельно обдумувати зміни у вашій зовнішності. Приймайте себе такою, як вам комфортно. Але якщо ви таки хочете зробити пластичну операцію – перевіряйте лікарів та клініки, куди будете звертатись за послугами.