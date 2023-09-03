Акторка та гумористка Ірина Сопонару відверто розповіла про пластичні операції. Вона зізналась, що наважилась на одну – мамопластику.
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Яку пластичну операцію зробила Ірина Сопонару
Зірка "Жіночого кварталу" зізналась, що зробила операцію для себе.
По-перше, у мене, як і раніше, невеликі груди. Мені захотілося, у мене змінився смак. Мені раніше подобалися такі андрогінні дівчата з плоскими грудьми, без талії, щоб стегна були не дуже виражені. Мені подобалася модель Фрея Беха, Кіра Найтлі. Для мене це був ідеал жінки. І це змінилося,
– зізналась Ірина Сопонару.
"Мені почали подобатися форми, і мені не вистачало в деяких місцях цих форм. І я подумала, що життя таке коротке, воно одне. Я прожила 35 років із маленькими грудьми й хочу решту життя прожити із середніми грудьми".
Ірина Сопонару відверто розповіла, що боїться старості. Вона також робить все для того, щоб виглядати молодо – і готова це робити "до останнього". Акторка робить біоревітизацію, мезотерапію та інші різні процедури, що покращують якість шкіри.
Є такі, що старіють красиво, їх не бентежать зморшки. А я, напевно, більше з тих жінок, які... я цементом заллю обличчя, аби воно було більш-менш. Я робитиму процедури до останнього, якісь апаратні, ін'єкційні, я намагатимуся цей момент відстрочити,
– поділилась зірка.
Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн
Зірки відкрито говорять про пластику
- Блогерка Аліна Шаманська нещодавно зізнавалась, що робила ряд маніпуляцій із зовнішністю – ринопластику, хейлопластику, блефаропластику, видаляла грудки Біша. На цьому списку вона вирішила зупинитися.
- Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не задля зміни форми носа, а щоб покращити дихання.
- Чергову пластичну операцію також зробила блогерка Саша Бо. Вона їздила в Італію, де наважилась на булхорн – це зміна форми верхньої губи.