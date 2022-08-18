"Офіційно наречені": Саша Бо подала заяву до РАЦСу після скандального розлучення

У квітні, на другий місяць війни, хлопець Саші Бо зробив їй пропозицію. Блогерка відповіла "так", але все ніяк не наважувалася подати заяву до РАЦСу. Закохані зробили це лише 17 серпня й офіційно стали нареченими.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо та стоматолог Платон Тарнавський подали заяву до РАЦСу в Івано-Франківську. Уже у вересні вони офіційно стануть чоловіком і дружиною.

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Саша Бо знову наречена

Офіційно наречені. Поряд з ним я просто маленька безтурботна дівчинка. Хочу вже дочекатись вересня, щоб розповісти вам більше,

– заінтригувала Саша Бо.

Саша Бо з нареченим Платоном Тарнавським / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Саша Бо подала заяву до РАЦСу / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Як Платон Тарнавський освідчився Саші Бо

Про те, що виходить заміж вдруге, Саша Бо розповіла наприкінці квітня. "Часом, війна розлучає. Та нас дуже сильно об'єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала так", – написала вона у своєму інстаграмі.

Як з'ясувалося, блогерка "довго мовчала, бо не знала, наскільки доречно зараз ділитись своїм щастям". Однак усе ж розповіла про заручини, бо вірить, що кохання врятує світ.

Каблучка Саші Бо / Фото з інстаграму блогерки