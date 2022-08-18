Украинская блогерша-миллионница Саша Бо и стоматолог Платон Тарнавский подали заявление в ЗАГС в Ивано-Франковске. Уже в сентябре они официально станут супругами.

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Саша Бо снова невеста

Официально жених и невеста. Рядом с ним я просто маленькая беззаботная девочка. Хочу уже дождаться сентября, чтобы рассказать вам больше,

– заинтриговала Саша Бо.

Саша Бо с женихом Платоном Тарнавским / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Саша Бо подала заявление в ЗАГС / Скриншот из инстаграм-сторис блогерши

Напомним, только в декабре 2021 года Саша Бо официально развелась с первым мужем Игорем Пустовитом, которому родила двух сыновей.



Об их разрыве говорила вся страна, ведь в интервью Ефросининой блогерша называла его абъюзером, который желал смерти и требовал аборт, а он жаловался на ее булимию и унижение.

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О том, что выходит замуж второй раз, Саша Бо рассказала в конце апреля. "Иногда, война разводит. Но нас очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала да", – написала она в своем инстаграме.

Как выяснилось, блогерша "долго молчала, потому что не знала, насколько уместно сейчас делиться своим счастьем". Однако все же рассказала о помолвке, потому что верит, что любовь спасет мир.

Кольцо Саши Бо / Фото с инстаграма блогерши