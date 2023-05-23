Блогерка Саша Бо підтвердила третю вагітність та показала округлий животик

Українська блогерка Саша Бо повідомила про вагітність. Інфлюенсерка та її чоловік Платон Тарнавський стануть батьками.

Відома українська блогерка Саша Бо не відреагувала на критику щодо розіграшу авто зі скандальними спонсорами. Натомість повідомила новину – вона очікує на дитину.

Дивіться також Блогерка Таня Парфільєва вперше стане мамою: атмосферні кадри

Саша Бо вагітна втретє

Інфлюенсерка опублікувала відео, в якому постала у чорному обтислому вбранні. Спершу вона позувала в анфас, а потім повернулась до камери боком та продемонструвала округлий животик. В інстаграм-сторіз Саша додала: "Неможливо мовчати більше".

Саша Бо вагітна: відео

Сашу Бо вітають блогери та зірки у коментарях. Та новина не стала несподіванкою для багатьох фанів. Вони помітили вагітність блогерки раніше, але однаково засипають привітаннями:

"А я зрозуміла ще пару тижнів тому, бо ви змінились візуально! Стали ще гарнішою. Вітаю. Легкої вагітності";

"Новина – не новина. Вітаю";

"Ви пропали з інстаграму, я так і подумала. Але хтось казав, що поки війна – ніякої вагітності. Мої вітання, нехай вагітність буде легкою";

"Всі вже давно здогадались. Вітання".

Особисте життя Саші Бо

Блогерка виховує двох синів від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом – Данила та Євгена. У грудні 2021 року зіркова пара зі скандалом розлучилась.

На початку 2022 року Сашу Бо вже помітили з новим бойфрендом – лікарем-стоматологом Платоном Тарнавським. Вже у квітні Саша Бо зізналась, що заручилася з Платоном. Через війну вона довго мовчала, але вирішила зрештою про це розповісти. Через кілька місяців пара подала заяву до РАЦСу в Івано-Франківську.

Саша Бо та Платон Тарнавський офіційно одружилися 3 вересня. Для них це буде перша спільна дитина.