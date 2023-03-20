Подружжя блогерів й підприємців Таня Парфільєва та Іван Кришталь повідомили, що стануть батьками вперше. 28-річна Таня вагітна первістком.
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Таня Парфільєва вперше стане мамою
Інфлюенсерка на своїй сторінці показала атмосферне відео, на якому позує у легкій атласній сукенці на бретелях, що підкреслює ледь округлий животик. Вона розпустила волосся й вклала його хвилями та доповнила образ масивними сережками.
Таня Парфільєва стане мамою: відео
В інстаграм-сторіз Таня розповіла, чи була ця вагітність бажаною та спланованою. Блогерка зізналась, що задумалась з чоловіком про дитину ще за рік до повномасштабного вторгнення.
"Ми задумались над цим і почали проходити чекапи організму десь за рік до початку повномасштабного вторгнення. Були повністю здорові, але тоді все одно не вийшло так швидко, як хотілось. А потім 24 і через сильний стрес у мене почались деякі проблеми з гормонами і щитовидною залозою. Ми все скоректували, але повністю відпустили цю тему. Тому так, вагітність була по-справжньому бажана. Але водночас і дуже неочікувана саме у той момент", – зізналась інфлюенсерка.
Зворушливими кадрами поділився й чоловік Тані Іван Кришталь. "Не описати словами, які емоції я відчуваю", – поділився він.
Таня Парфільєва та Іван Кришталь стануть батьками / Фото з інстаграму Івана Кришталя
У коментарях інстаграм-зірок вітають їхні друзі, колеги та інші відомі особистості. Вони бажають сім'ї щастя, а малюку – здоров'я.
- Аня Трінчер: "Я в шоці! Щиро вітаю";
- Даша Квіткова: "Нарешті. Коти";
- Нікіта Добринін: "Круто. Безмежно вам радію";
- Даша Астаф'єва: "Таня, Ваня! Ура, вітаю";
- Злата Огнєвіч: "Круто як. Вітаю";
- Христина Горняк: "Танюша, від душі вас вітаю";
- Таня Пренткович: "Таня, ми вже дуже сильно любимо цю дитинку. І це так гарно";
- Саша Бо: "У вас буде дуже красива дитинка".