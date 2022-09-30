Після розлучення з Ігорем Пустовітом Саша Бо вже встигла вийти заміж за свого давнього знайомого Платона Тарнавського. Сини від першого шлюбу – Данило та Євген – живуть з нею. Однак за їхнє щасливе дитинство платять обоє батьків.

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Ігор Пустовіт про стосунки з Сашею Бо та шалені аліменти на синів

"Найголовніше – ми з колишньою дружиною дійшли плюс-мінус спільного знаменника. Ми спілкується виключно стосовно дітей. Я дітей бачу значно частіше", – похвалився чоловік. Він наголосив, що синів вони забезпечують удвох, він платить великі аліменти.

Ми оплачуємо спільно всі рахунки. У нас двоє дітей – є школа, є садочок, є аліменти. Я і не відмовлявся від аліментів. Я вважаю, що тисяч 20 на якісь такі потреби більш ніж достатньо. Це непогана сума,

– заявив Ігор Пустовіт.

Однак додав, що на синів витрачає більш ніж 20 тисяч гривень щомісяця, адже часто забирає їх до себе, а це додаткові витрати.

"Є ж моменти, коли діти в мене. Я їх забираю, наприклад, на тиждень, мені ж ніхто не оплачує аліменти. Тобто це мої рахунки, я все сплачую. Я вважаю, ми в цьому плані дійшли досить хорошої спільної згоди. По договору, звісно ж", – наголосив блогер.

Ігор Пустовіт з синами від Саші Бо / Фото з інстаграму блогера

До слова, Ігор Пустовіт спокійно ставиться до того, що новий чоловік Саші Бо багато часу проводить з його дітьми: "У нього чітка позиція на те, що в дітей є батько. У виховних моментах ними має займатися батько".