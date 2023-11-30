Саша Бо зворушила милими кадрами з новонародженою донькою

30 листопада 2023, 22:46
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Саша Бо

Блогерка та зіркова матуся Саша Бо показала нові кадри з донькою. Милий ролик зворушив мережу.

Блогерка Саша Бо продовжує тішити прихильників кадрами з новонародженою донькою. Новим відео вона поділилась на особистій сторінці.

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Саша Бо з донькою

У ролику Саша Бо та її донька Віра позують в одязі однакового коричневого кольорову. Зіркова матуся показала, як годує крихітку грудьми, колихає її та одягає на прогулянку.

Моя казкова дівчинка,
– підписала відео блогерка.

Саша Бо показала доньку: відео

Шанувальників зворушило нове відео з дівчинкою. Вони залишають безліч компліментів у коментарях.

  • "Вона як з іншої планети";
  • "Я дивлюсь і не можу повірити, що людинка народжується такою малесенькою";
  • "Сашо, яка вона ніжна і маленька. Відео у саме серце. Бажаю здоров'я та любові. Наче лялечка маленька, слів бракує";
  • "Яка ж вона у вас крихітна!! Така вже мила дівчинка";
  • "Яка вона манюсінька";
  • "Буде цікаво спостерігати як з дюймовочки виросте принцеса".

Саша Бо стала мамою

  • 21 листопада о 21:45 Саша Бо стала мамою втретє. На світ з'явилась її донечка Віра.

  • Блогерка розповіла, що на пологах був і чоловік Платон, який всіляко підтримував та допомагав. Тоді вона вперше побачила сльози коханого.
  • Як розповіла Саша, на пологах вона надірвала собі спину і шию, бо не могла контролювати своє тіло. Але дівчинка народилась абсолютно здоровою.
Автор: Марія Касій