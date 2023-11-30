Блогерша Саша Бо продолжает радовать поклонников кадрами с новорожденной дочерью. Новым видео она поделилась на личной странице.

К слову Лилия Подкопаева показала названного сына Вадима, которому исполнилось 18: редкие фото

Саша Бо с дочерью

В ролике Саша Бо и ее дочь Вера позируют в одежде одинакового коричневого цвета. Звездная мамочка показала, как кормит кроху грудью, укачивает ее и одевает на прогулку.

Моя сказочная девочка,

– подписала видео блоггер.

Саша Бо показала дочь: видео

Поклонников тронуло новое видео с девочкой. Они оставляют множество комплиментов в комментариях.

"Она как с другой планеты";

"Я смотрю и не могу поверить, что человек рождается таким крошечным";

"Саша, какая она нежная и маленькая. Видео в самое сердце. Желаю здоровья и любви. Словно куколка маленькая, слов не хватает";

"Какая же она у вас крошечная!! Такая уж милая девочка";

"Какая она крохотная";

"Будет интересно наблюдать как из дюймовочки вырастет принцесса".

Саша Ведь стала мамой