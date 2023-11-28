Українська спортсменка Лілія Подкопаєва оприлюднила нові фото на особистій сторінці. Цей допис вона присвятила старшому синові Вадиму, який днями відсвяткував день народження.
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Лілія Подкопаєва показала сина
Вадимові Нагорному 27 листопада виповнилося 18 років. З цієї нагоди зіркова мати зворушливо його привітала та похвалила за чималі успіхи у навчанні.
Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу – секундою, хвилиною, годиною, днем та місяцем. Вадиме, ми вже знаємо, у якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто вступив – ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом!
– похвалилась Лілія Подкопаєва.
Чемпіонка зізналась, що дуже пишається сином та нагадала йому, що все тільки розпочинається. З нагоди свята Лілія показала рідкісні фото з Вадимом – свіжі та з домашнього архіву.
Лілія Подкопаєва з сином / Фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої
Син Лілії Подкопаєвої у дитинстві / Фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої
Лілія Подкопаєва – українська зірка, яка всиновила дитину
- Українська гімнастка зараз виховує трьох дітей. У шлюбі з бізнесменом у 2006 році Лілія Подкопаєва наважилась на всиновлення – в одному з донецьких дитбудинків вона зустріла хлопчика Вадима. Ця новина гучно прогриміла на всю країну, так, як зараз обговорюють всиновлення сина Мірошниченками.
- Наприкінці 2006 Лілія Подкопаєва стала мамою доньки Кароліни, а також виховує наймолодшу Евеліну (вона з'явилась на світ у шлюбі з бізнесменом Ігорем Дубинським).