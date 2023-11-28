Українська спортсменка Лілія Подкопаєва оприлюднила нові фото на особистій сторінці. Цей допис вона присвятила старшому синові Вадиму, який днями відсвяткував день народження.

Цікаво Періс Гілтон і не тільки: 5 знаменитостей, які вперше стали мамами після 40 років

Лілія Подкопаєва показала сина

Вадимові Нагорному 27 листопада виповнилося 18 років. З цієї нагоди зіркова мати зворушливо його привітала та похвалила за чималі успіхи у навчанні.

Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу – секундою, хвилиною, годиною, днем та місяцем. Вадиме, ми вже знаємо, у якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто вступив – ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом!

– похвалилась Лілія Подкопаєва.

Чемпіонка зізналась, що дуже пишається сином та нагадала йому, що все тільки розпочинається. З нагоди свята Лілія показала рідкісні фото з Вадимом – свіжі та з домашнього архіву.



Лілія Подкопаєва з сином / Фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої

Син Лілії Подкопаєвої у дитинстві / Фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва – українська зірка, яка всиновила дитину