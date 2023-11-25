Саша Бо народила доньку ввечері 21 листопада. Інфлюенсерка детально розповіла про усі складнощі пологів.

До слова Від школярки до скандальної блогерки: як Юля Верба стала популярною в мережі

Саша Бо розповіла про пологи

Блогерка поділилась, що у вівторок збиралась на шкільний благодійний ярмарок до сина, але не відчувала рухів. Тому поїхала на огляд до лікарки. Відкриття було мінімальним.

В останній момент вирішуємо зробити ще УЗД – три обвиття навколо животика й одне навколо ніжки. Тому вона не рухалась. І це сталось за одну ніч! Я добре стресонула й у мене почались справжні легкі перейми. З такою картиною мене вже ніхто не відпустив додому,

– розповіла Саша Бо.



Платон Тарнавський з донькою / Фото з інстаграму Саші Бо

О 19:30 Сашу відправили у родзал, перейми продовжувалися. А вже через годину стали дуже болючими, тому їй зробили анестезію. Після повного відкриття розпочались потуги.

"21:30 – мене викручує в різні сторони. Судоми ловлять на ногах і на руках. Я була схожою на динозавра з маленькими викрученими лапками, який так і не зловився за ручки канапи, щоб правильно тужитись. Я, сама того не розуміючи, надірвала собі спину, шию, викрутила руку з катетером. Я тужилась, кричала і паралельно просила вибачення в лікарів, що не можу дотримуватись їх настанов, бо не контролюю своє тіло від слова зовсім", – додала блогерка.

За словами Саші Бо, її донька народилась" абсолютно здоровою дівчинкою". Поруч завжди перебував чоловік блогерки, Платон.



Саша про чоловіка / Фото з інстаграму Саші Бо

Сашу Бо виписали з пологового

Ще у пологовому будинку Саша Бо познайомила донечку з її старшими братами. Вже через кілька днів інфлюенсерка повідомила, що її виписали з пологового. Тепер уся сім'я вдома.