Щасливою новиною інстаграм-зірка з Івано-Франківська поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала перше фото крихітки.
Цікаво Обрали давно, – Саша Бо розсекретила ім'я для майбутньої донечки
Саша Бо втретє стала мамою
Інфлюенсерка повідомила, що народила доньку 21 листопада ввечері. Дівчинку вирішили назвати Вірою.
Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілись. 2330 грамів, 49 сантиметрів,
– написала блогерка.
Саша Бо стала мамою / Фото з інстаграму Саші Бо
Саша Бо опублікувала перші фото крихітки з пологового будинку. Дівчинку одягнули у білосніжний чоловічок та бежеву шапку.
Саша Бо народила доньку / Фото з інстаграму Саші Бо
Саша Бо народила доньку / Фото з інстаграму Саші Бо
Особисте життя Саші Бо
- Саша Бо вперше вийшла заміж у 2015 році за Ігоря Пустовіта. У шлюбі в колишньої пари народилось двоє синів – Данило та Євген. Через 6 років Саша та Ігор розірвали шлюб – тоді їхнє скандальне розлучення довго обговорювали в мережі.
Саша Бо з синами / Фото з інстаграму Саші Бо
- Наприкінці 2021 року Саша Бо засвітилась з новим бойфрендом – стоматологом Платоном Тарнавським. Вже у квітні наступного року пара заручилась. Пара одружилась у вересні 2022 року.
- Інстаграм-зірка зізналась, що через сильний стрес втратила дитину на початку повномасштабного вторгнення. Вона зрозуміла, що була вагітною, вже під час різкого болю через викидень.
- Та вже на початку 2023 року Саша Бо знову завагітніла й повідомила про це прихильникам у травні. Вагітність блогерки проходила з аномалією: їй поставили діагноз ЄАП (єдина артерія пуповини). На щастя, серйозних загроз для здоров'я дитини немає.