Щасливою новиною інстаграм-зірка з Івано-Франківська поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала перше фото крихітки.

Цікаво Обрали давно, – Саша Бо розсекретила ім'я для майбутньої донечки

Саша Бо втретє стала мамою

Інфлюенсерка повідомила, що народила доньку 21 листопада ввечері. Дівчинку вирішили назвати Вірою.

Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілись. 2330 грамів, 49 сантиметрів,

– написала блогерка.



Саша Бо стала мамою / Фото з інстаграму Саші Бо

Саша Бо опублікувала перші фото крихітки з пологового будинку. Дівчинку одягнули у білосніжний чоловічок та бежеву шапку.



Саша Бо народила доньку / Фото з інстаграму Саші Бо



Саша Бо народила доньку / Фото з інстаграму Саші Бо

Особисте життя Саші Бо

Саша Бо вперше вийшла заміж у 2015 році за Ігоря Пустовіта. У шлюбі в колишньої пари народилось двоє синів – Данило та Євген. Через 6 років Саша та Ігор розірвали шлюб – тоді їхнє скандальне розлучення довго обговорювали в мережі.



Саша Бо з синами / Фото з інстаграму Саші Бо