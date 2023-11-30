Блогерка Саша Бо продовжує тішити прихильників кадрами з новонародженою донькою. Новим відео вона поділилась на особистій сторінці.
До слова Лілія Подкопаєва показала названого сина Вадима, якому виповнилось 18: рідкісні фото
Саша Бо з донькою
У ролику Саша Бо та її донька Віра позують в одязі однакового коричневого кольорову. Зіркова матуся показала, як годує крихітку грудьми, колихає її та одягає на прогулянку.
Моя казкова дівчинка,
– підписала відео блогерка.
Саша Бо показала доньку: відео
Шанувальників зворушило нове відео з дівчинкою. Вони залишають безліч компліментів у коментарях.
- "Вона як з іншої планети";
- "Я дивлюсь і не можу повірити, що людинка народжується такою малесенькою";
- "Сашо, яка вона ніжна і маленька. Відео у саме серце. Бажаю здоров'я та любові. Наче лялечка маленька, слів бракує";
- "Яка ж вона у вас крихітна!! Така вже мила дівчинка";
- "Яка вона манюсінька";
- "Буде цікаво спостерігати як з дюймовочки виросте принцеса".
Саша Бо стала мамою
21 листопада о 21:45 Саша Бо стала мамою втретє. На світ з'явилась її донечка Віра.
- Блогерка розповіла, що на пологах був і чоловік Платон, який всіляко підтримував та допомагав. Тоді вона вперше побачила сльози коханого.
- Як розповіла Саша, на пологах вона надірвала собі спину і шию, бо не могла контролювати своє тіло. Але дівчинка народилась абсолютно здоровою.