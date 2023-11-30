Блогерка Саша Бо продовжує тішити прихильників кадрами з новонародженою донькою. Новим відео вона поділилась на особистій сторінці.

До слова Лілія Подкопаєва показала названого сина Вадима, якому виповнилось 18: рідкісні фото

Саша Бо з донькою

У ролику Саша Бо та її донька Віра позують в одязі однакового коричневого кольорову. Зіркова матуся показала, як годує крихітку грудьми, колихає її та одягає на прогулянку.

Моя казкова дівчинка,

– підписала відео блогерка.

Саша Бо показала доньку: відео

Шанувальників зворушило нове відео з дівчинкою. Вони залишають безліч компліментів у коментарях.

"Вона як з іншої планети";

"Я дивлюсь і не можу повірити, що людинка народжується такою малесенькою";

"Сашо, яка вона ніжна і маленька. Відео у саме серце. Бажаю здоров'я та любові. Наче лялечка маленька, слів бракує";

"Яка ж вона у вас крихітна!! Така вже мила дівчинка";

"Яка вона манюсінька";

"Буде цікаво спостерігати як з дюймовочки виросте принцеса".

Саша Бо стала мамою