Саша Бо вперше розповіла про викидень: "Думала, що помру"
Джерело:подкаст "Розлючена"
Українська блогерка Саша Бо цього року підтвердила свою третю вагітність. Втім, з'ясувалося, що до цього в неї трапився викидень.
Це сталося на початку повномасштабного вторгнення. Раніше блогерка не хотіла висвітлювати цю тему, бо були важливіші події. Зокрема, Буча, Ірпінь, Маріуполь. Тож Саша змістила фокус уваги. Вона давала інтерв'ю, публікувала збори та брала участь в інформаційній війні.
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Саша Бо вперше розповіла про викидень
За словами інфлюенсерки, вона не знала про те, що завагітніла. Їй це стало відомо лише тоді, коли почалися сильні різкі болі в животі.
Не знала, що почалася війна, а я вагітна. Дізналася про це під час болю в животі – він був дуже різким, я думала, що помру. Спершу подумала, що почалася внутрішня кровотеча,
– зізналася блогерка.
"Для дитини, яка б залишилась, мої стреси та гідазепами ні до чого доброго б не привели. Як мінімум, гормональний збій. А як максимум, можливо, викидень на пізньому періоді", – додала блогерка.
Подкаст "Розлючена" за участі Саші Бо: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Саші Бо: головне
- Перший шлюб блогерки з Ігорем Пустовітом зі скандалом закінчився у грудні 2021 року. Від першого шлюбу вона виховує двох синів – Данила та Євгена. Хлопці живуть з мамою. Однак за їхнє щасливе дитинство платять обоє батьків. Відтак Ігор зізнався, що щомісяця платить великі аліменти. Це більш ніж 20 тисяч гривень.
- На початку 2022 року Сашу Бо помітили з новим бойфрендом – лікарем-стоматологом Платоном Тарнавським. Вже у квітні вона зізналась, що заручилася з Платоном. Через війну блогерка довго мовчала, але вирішила зрештою про це розповісти. Через кілька місяців пара подала заяву до РАЦСу в Івано-Франківську.
- Саша Бо та Платон Тарнавський офіційно одружилися 3 вересня. Тепер подружжя очікує на третю дитину. Нещодавно стало відомо, що це буде дівчинка.