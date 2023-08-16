Знаменитість побувала в салоні краси. У соцмережах Саліванчук показала фото після зміни іміджу.
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Раніше у Саліванчук волосся було пофарбоване у техніці "балаяж" – верх темного кольору, а низ – висвітлений. Нині ж акторка повернулася до свого натурального відтінку.
Анна Саліванчук пофарбувала волосся / Фото з її інстаграм-сторіс
Також Анна змінила зачіску. Артистка відмовилася від об'єму і трошки підстригла волосся. Щоправда, для знаменитості поки незвично так ходити, тож вона зробила собі невеликі локони.
Ось така я зараз. Як бачите, це натуральний, мій колір. Зовсім незвична для мене зачіска. Колір мені дуже подобається, а зачіска… Я люблю свій чубчик, свій об'єм, але мої колеги кажуть, що це мене трішки зістарює. Мені скоро 38 років, тому хочу бути молодою і гарною. Як бачите, я трішки накрутила волосся, з рівним ходити не змогла,
– розповіла Саліванчук.
Анна Саліванчук змінила зачіску / Фото з її інстаграм-сторіс
Сама ж Анна у соцмережах показала своїх архівні фото. Акторка зізнається, що неодноразово експериментувала зі своїм волоссям. Раніше вона ходила і з темним, і зі світлим відтінком. Також знаменитість зістригала волосся та відрощувала його.
Анна Саліванчук часто змінювала зачіску / Фото з її інстаграм-сторіс
Хто з зірок нещодавно теж змінив імідж
- Відома танцівниця Ілона Гвоздьова змінила зачіску – пофарбувалася і підстригла волосся. Щоправда їй у цьому трохи завадила тривога, тому зірка була змушена робити це на паркінгу при світлі ліхтариків.
- Співачка Оля Цибульська раніше також оновила зачіску – підстригла коротке каре з чубчиком. Шанувальникам були приємно здивовані, так й сама Цибульська дуже задоволена результатом.
- Навіть Джеффрі з гурту TVORCHU заради кліпу I Can't Stop навіть змінив свій стиль. Хлопець пофарбував своє волосся у білий колір.