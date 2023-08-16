Это произошло в начале полномасштабного вторжения. Раньше блогерша не хотела освещать эту тему, потому что были более важные события. В частности, Буча, Ирпень, Мариуполь. Так что Саша сместила фокус внимания. Она давала интервью, публиковала сбоы и участвовала в информационной войне.

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Саша Бо впервые рассказала о выкидыше

По словам инфлюенсера, она не знала, что забеременела. Ей это стало известно только тогда, когда начались сильные резкие боли в животе.

Не знала, что началась война, а я беременна. Узнала об этом во время боли в животе – она была очень резкой, я думала, что умру. Сначала даже подумала, что началось внутреннее кровотечение,

– призналась блоггерша.

"Для того ребенка мои стрессы и гидазепами ни к чему хорошему бы не привели. Как минимум, гормональный сбой. А как максимум, возможно, выкидыш на позднем периоде", – добавила блоггер.

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