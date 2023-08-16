Это произошло в начале полномасштабного вторжения. Раньше блогерша не хотела освещать эту тему, потому что были более важные события. В частности, Буча, Ирпень, Мариуполь. Так что Саша сместила фокус внимания. Она давала интервью, публиковала сбоы и участвовала в информационной войне.
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Саша Бо впервые рассказала о выкидыше
По словам инфлюенсера, она не знала, что забеременела. Ей это стало известно только тогда, когда начались сильные резкие боли в животе.
Не знала, что началась война, а я беременна. Узнала об этом во время боли в животе – она была очень резкой, я думала, что умру. Сначала даже подумала, что началось внутреннее кровотечение,
– призналась блоггерша.
"Для того ребенка мои стрессы и гидазепами ни к чему хорошему бы не привели. Как минимум, гормональный сбой. А как максимум, возможно, выкидыш на позднем периоде", – добавила блоггер.
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Что известно о личной жизни Саши Бо: главное
- Первый брак блоггера с Игорем Пустовитом со скандалом закончился в декабре 2021 года. От первого брака она воспитывает двух сыновей – Даниила и Евгения. Ребята живут с мамой. Однако за их счастливое детство платят оба родителя. Игорь признался, что ежемесячно платит большие алименты. Это более 20 тысяч гривен.
- В начале 2022 года Саша Бо была замечена с новым бойфрендом – врачом-стоматологом Платоном Тарнавским. Уже в апреле она призналась, что обручилась с Платоном. Из-за войны блоггер долго молчала, но решила в конце концов об этом рассказать. Через несколько месяцев пара подала заявление в ЗАГС в Ивано-Франковске.
- Саша Бо и Платон Тарнавский официально поженились 3 сентября. Теперь супруги ожидают третьего ребенка. Недавно стало известно, что это будет девочка.