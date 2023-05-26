Будь-кого можу опустити на землю, – Дімопулос згадала, як поскандалила з росіянином за кордоном

Українська співачка Санта Дімопулос поділилась, що росіяни за кордоном її не дратують. Але згадала жорстку перепалку, що сталась одного разу.

Співачка Санта Дімопулос під час повномасштабної війни живе за кордоном. Днями вона відповіла на запитання шанувальників в інстаграм-сторіз.

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Санта Дімопулос поскандалила з росіянином

Фани поцікавилися, чи не дратують її росіяни за кордоном. Санта на це відповіла, що ні, але згадала неприємну ситуацію.

Просто так не дратують. Але не так давно вступила в жорстку перепалку з одним в Монако. Сиділи в одній компанії, вже потім зрозуміла, хто це. Та для мене неважливо. Я будь-кого можу опустити на землю: спокійно, розмірено і по фактах,

– поділилась Дімопулос.

"Де б я не була, я пам'ятаю, що я українка та що відбувається в моїй країні", – зауважила вона.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграм-сторіз

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