Певица Санта Димопулос во время полномасштабной войны живет за границей. На днях она ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз.
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Санта Димопулос поскандалила с россиянином
Фаны поинтересовались, не раздражают ли ее россияне за границей. Санта ответила, что нет, но вспомнила неприятную ситуацию.
Просто так не раздражают. Но не так давно вступила в жесткую перепалку с другом в Монако. Сидели в одной компании, уже потом поняла, кто это. Но для меня не важно. Я любого могу опустить на землю: спокойно, размеренно и по фактам,
– поделилась Димопулос.
"Где бы я ни была, я помню, что я украинка и что происходит в моей стране", – отметила она.
Санта Димопулос / Фото с инстаграм-сториз
Как звезды реагируют на поклонников войны за границей
- Певица SHADU в Молдове столкнулась с россиянкой, которая набросилась на нее через сине-желтый флаг. Она облила артистку кофе, толкалась и кричала "слава России" – все едва не завершилось потасовкой.
- Тина Король опоздала на самолет в аэропорту из-за сторонника России. Он задерживал артистку странными вопросами о ее визитах за границу и язвительно улыбался.
- Оля Цыбульская натолкнулась на неадекватную продавщицу, которая заставляла говорить по-русски, потому что английского не понимала. Вероятно, она была русской.