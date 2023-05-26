Певица Санта Димопулос во время полномасштабной войны живет за границей. На днях она ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз.

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Санта Димопулос поскандалила с россиянином

Фаны поинтересовались, не раздражают ли ее россияне за границей. Санта ответила, что нет, но вспомнила неприятную ситуацию.

Просто так не раздражают. Но не так давно вступила в жесткую перепалку с другом в Монако. Сидели в одной компании, уже потом поняла, кто это. Но для меня не важно. Я любого могу опустить на землю: спокойно, размеренно и по фактам,

– поделилась Димопулос.

"Где бы я ни была, я помню, что я украинка и что происходит в моей стране", – отметила она.



Санта Димопулос / Фото с инстаграм-сториз

Как звезды реагируют на поклонников войны за границей