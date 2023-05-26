Співачка Санта Дімопулос під час повномасштабної війни живе за кордоном. Днями вона відповіла на запитання шанувальників в інстаграм-сторіз.

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Санта Дімопулос поскандалила з росіянином

Фани поцікавилися, чи не дратують її росіяни за кордоном. Санта на це відповіла, що ні, але згадала неприємну ситуацію.

Просто так не дратують. Але не так давно вступила в жорстку перепалку з одним в Монако. Сиділи в одній компанії, вже потім зрозуміла, хто це. Та для мене неважливо. Я будь-кого можу опустити на землю: спокійно, розмірено і по фактах,

– поділилась Дімопулос.

"Де б я не була, я пам'ятаю, що я українка та що відбувається в моїй країні", – зауважила вона.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграм-сторіз

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