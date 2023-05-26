Співачка Санта Дімопулос під час повномасштабної війни живе за кордоном. Днями вона відповіла на запитання шанувальників в інстаграм-сторіз.
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Санта Дімопулос поскандалила з росіянином
Фани поцікавилися, чи не дратують її росіяни за кордоном. Санта на це відповіла, що ні, але згадала неприємну ситуацію.
Просто так не дратують. Але не так давно вступила в жорстку перепалку з одним в Монако. Сиділи в одній компанії, вже потім зрозуміла, хто це. Та для мене неважливо. Я будь-кого можу опустити на землю: спокійно, розмірено і по фактах,
– поділилась Дімопулос.
"Де б я не була, я пам'ятаю, що я українка та що відбувається в моїй країні", – зауважила вона.
Санта Дімопулос / Фото з інстаграм-сторіз
Як зірки реагують на прихильників війни за кордоном
- Співачка SHADU в Молдові стикнулась з росіянкою, яка накинулась на неї через синьо-жовтий прапор. Вона облила артистку кавою, штовхалась і кричала "слава Росії" – все ледь не завершилося бійкою.
- Тіна Кароль запізнилась на літак в аеропорту через прихильника Росії. Він затримував артистку дивними питаннями про її візити за кордон та в'їдливо посміхався.
- Оля Цибульська натрапила на неадекватну продавчиню, яка змушувала говорити російською, бо англійської не розуміла. Ймовірно, вона була росіянкою.