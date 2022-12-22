Українська співачка Оля Цибульська розповіла про неприємний інцидент, що трапився з нею за кордоном. Вона в інстаграм-сторіз опублікувала історію про "неадекват рідкісної кози, бо відмовилась говорити мовою валянків".

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Оля Цибульська натрапила на неадекватну продавчиню

Артистка розповіла, що підійшла із сином Нестором до магазину, де продають смачні булки, що печуться над вогнем. Жінка, яка розраховувала зірку, начебто намагалась обманути її, давши меншу решту.

"Купили у нормальної людини. Перед цим зайшли до жінки, я кажу англійською: "Добрий день. Можна, будь ласка, дві булки без нічого". І вона розраховує мене і бере кошти за три. Я кажу: "Вибачте, ви мені дали решту, ніби я купила три, я купила дві", – розповіла Цибульська.

З цього моменту продавчиня почала поводитися агресивно та вимагати від Олі розмовляти російською.

І вона до мене починає: "Я тебе не зрозуміла, ти говориш російською?". Я кажу – ні. А вона мені: "А звідки ти?". Кажу, що з України. "Якщо ти з України, ти зобов'язана говорити російською", – агресивно. Я кажу – ні мадам, стоп, бо я зараз поставлю на місце. У результаті, я забрала решту і послала її на*уй,

– сказала Цибульська.

Цибульська про інцидент за кордоном: відео

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