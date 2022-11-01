Українська співачка Тіна Кароль мандрує цілим світом з благодійними концертами. Днями з нею стався інцидент в аеропорту.

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Тіна Кароль про інцидент в аеропорту

Виконавиця розповіла, що проходила реєстрацію в аеропорту, де її затримав працівник з дивними питаннями. Він виявився прихильником Росії.

Впевнена що я не одна така й у всіх є чим поділитись Та сьогоднішня ситуація увігнала мене в ступор та сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло та воду. Злість та біль. Підхожу до бордінг контролю. І яка ж падлюка попалась сепаратична мені. Затримав на стиковці рейсу,

– поділилась Тіна Кароль.

""Ви куди летите, що збираєтесь робити в Європі, а що потім, потім в Росію?". І посміхається, мудак. "Слава Україні", – я йому. Біжу зла, матюкаюсь. Літака нема... вилетів без нас", – додала зірка.

Співачка запізнилась на рейс, а коли глянула назад, побачила, як вже монтують новорічні вогні. Це ще більше засмутило зірку. "Все, я розревілась. В нас будуть свої новорічні вогні – найкращі".



Тіна Кароль / Фото з телеграму зірки

Додамо, днями відбувся конфлікт між українською співачкою SHADU та росіянкою в Молдові. Жінка з криками "слава Росії" облила артистку кавою, штовхалася і втекла. Все ледь не закінчилося бійкою.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зробила важливу заяву про свою творчість. Вона вже казала, що ставить на "стоп" російськомовні пісні, але днями підтвердила цю позицію ще раз. "Я розумію, пісні, які ви дуже любили. Пісні, які розрадили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською".