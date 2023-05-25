Продюсер Ігор Кондратюк поділився, що вже давно розповідав, чим йому не подобається Світлана Лобода. Він зізнався, що в скандалі з концертом, який хотіла провести співачка, його більше здивувала позиція закладу.

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Ігор Кондратюк про концерт Лободи

"Тут у людей точно мозків немає. Я не знаю, що це за люди, здається, вони сповідують не просто "какая разніца", а інший погляд", – висловився Ігор Кондратюк щодо закладу Osocor Residence, які провально намагались організувати захід. Він пояснив, чому не можна дозволяти виступати таким артистам, як Лобода.

Ми не маємо права толерувати тих людей, які толерували з 2014 року Росію, бо вона була окупанткою. Якщо ми так зробимо, то виникне дуже небезпечна внутрішньополітична ситуація,

– поділився продюсер.

На думку Ігоря Кондратюка, цей концерт міг стати особливо неприємним для захисників. Водночас для ведучого очевидно, хто б пішов на цей захід – люди, яким байдуже на країну. Продюсер додав, що реакція українців – була мінімальною.

"Це просто маячня. Це так само недолуго, як ті недолугі люди, які привезли Басту у 2021 році в Київ. Це мінімальна реакція. Хай радіють, що не спалили Osocor в першу же ніч після появи оголошення. І це не є ніяка не екстремістська заява. Я відкрив рота, коли побачив, що таке можливо!".

Що Кондратюк порадив Мінкульту

Ігор Кондратюк дав пораду Міністерству культури. Він би на місці представників міністерства розіслав лист розважальним закладам, кого краще не потрібно запрошувати на свої майданчики.

"Мовляв, дивіться, ви, звичайно, можете запрошувати таку-то, але Міністерство культури попереджає вас, що в тому числі само відомство буде робити все для того, щоб ці концерти було зірвано. І хай тоді подають в суд на Міністерство культури і доводять, що вони мають право це робити. Хотів би подивитись бодай на один суд, який менеджмент Свєти Лободи виграє у концертного майданчика, що відмовив у концерті".

Зауважимо, на скандальний концерт Лободи відреагував репер Ярмак, який сконтактував з "Охматдитом". Днями він оголосив збір для лікарні – раніше ЛОР-відділенню начебто мав допомогти благодійний захід за участі співачки. Ярмак впевнений, що українці можуть справитися без зрадників.