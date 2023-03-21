У мене є багато чого сказати, – Дімопулос про Джеджулу після його заяв про спілкування з сином

Українська співачка Санта Дімопулос висловилась про колишнього чоловіка Андрія Джежулу. Напередодні ведучий здивував різкою заявою про стосунки з сином.

Співачка Санта Дімопулос відповіла на запитання прихильників. Вона пояснила, чому досі не переходить на українську, та висловилась про колишнього чоловіка Андрія Джеджулу.

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Санта Дімопулос висловилась про колишнього

Колишня солістка "ВІА Гри" заявила, що не буде говорити про колишнього, хоч і має, що сказати. Але для неї найперше важлива безпека сина Даніеля.

Ви ж розумієте, що я не буду відповідати на це питання. Хоча у мене є багато чого сказати. Коли є діти, то це важко і болісно. Дуже хочу захистити свою дитину першою чергою. Слава Богу, він вже дорослий і багато чого розуміє і аналізує.

"Дуже не хочеться взагалі хоч якось асоціюватися з деякими людьми і щось коментувати публічно – це бруднитися об бруд і робити неприємно своїй дитині", – додала Санта.



Санта про колишнього / Фото з інстаграм-сторіз

Що Андрій Джеджула казав про сина