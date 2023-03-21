У мене є багато чого сказати, – Дімопулос про Джеджулу після його заяв про спілкування з сином

21 березня 2023, 17:28
Читать новость на русском

Джерело:

Санта Дімопулос

Українська співачка Санта Дімопулос висловилась про колишнього чоловіка Андрія Джежулу. Напередодні ведучий здивував різкою заявою про стосунки з сином.

Співачка Санта Дімопулос відповіла на запитання прихильників. Вона пояснила, чому досі не переходить на українську, та висловилась про колишнього чоловіка Андрія Джеджулу.

Дивіться також Попросив красиву й талановиту, – кума Полякової розповіла, як Поплавський звів її з чоловіком

Санта Дімопулос висловилась про колишнього 

Колишня солістка "ВІА Гри" заявила, що не буде говорити про колишнього, хоч і має, що сказати. Але для неї найперше важлива безпека сина Даніеля.

Ви ж розумієте, що я не буду відповідати на це питання. Хоча у мене є багато чого сказати. Коли є діти, то це важко і болісно. Дуже хочу захистити свою дитину першою чергою. Слава Богу, він вже дорослий і багато чого розуміє і аналізує.

"Дуже не хочеться взагалі хоч якось асоціюватися з деякими людьми і щось коментувати публічно – це бруднитися об бруд і робити неприємно своїй дитині", – додала Санта.


Санта про колишнього / Фото з інстаграм-сторіз

Що Андрій Джеджула казав про сина

  • Днями шоумен давав коментар для телебачення, в якому дорікнув Санті Дімопулос за життя за кордоном і заявив, що "деякий час не зідзвонюється з сином". Він натякнув, що у нього з Даніелем – політичні суперечки через різні погляди.
  • Але після виходу сюжету Андрій Джеджула спростував свої ж слова. Він показав, як спілкується з сином – "справжнім патріотом", а пресі порадив перевіряти інформацію.
Автор: Марія Касій