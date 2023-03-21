У мене є багато чого сказати, – Дімопулос про Джеджулу після його заяв про спілкування з сином
Джерело:Санта Дімопулос
Українська співачка Санта Дімопулос висловилась про колишнього чоловіка Андрія Джежулу. Напередодні ведучий здивував різкою заявою про стосунки з сином.
Співачка Санта Дімопулос відповіла на запитання прихильників. Вона пояснила, чому досі не переходить на українську, та висловилась про колишнього чоловіка Андрія Джеджулу.
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Санта Дімопулос висловилась про колишнього
Колишня солістка "ВІА Гри" заявила, що не буде говорити про колишнього, хоч і має, що сказати. Але для неї найперше важлива безпека сина Даніеля.
Ви ж розумієте, що я не буду відповідати на це питання. Хоча у мене є багато чого сказати. Коли є діти, то це важко і болісно. Дуже хочу захистити свою дитину першою чергою. Слава Богу, він вже дорослий і багато чого розуміє і аналізує.
"Дуже не хочеться взагалі хоч якось асоціюватися з деякими людьми і щось коментувати публічно – це бруднитися об бруд і робити неприємно своїй дитині", – додала Санта.
Санта про колишнього / Фото з інстаграм-сторіз
Що Андрій Джеджула казав про сина
- Днями шоумен давав коментар для телебачення, в якому дорікнув Санті Дімопулос за життя за кордоном і заявив, що "деякий час не зідзвонюється з сином". Він натякнув, що у нього з Даніелем – політичні суперечки через різні погляди.
- Але після виходу сюжету Андрій Джеджула спростував свої ж слова. Він показав, як спілкується з сином – "справжнім патріотом", а пресі порадив перевіряти інформацію.