Чоловік Олі Полякової на той час жив по сусідству зі співочим ректором Київського університету культури і мистецтв Михайлом Поплавським. Однак не він підкинув студентці шанс виступити для заможного й одруженого на той час Вадима, а проректорка Ольга, яка згодом стала кумою та найкращою подругою артистки.

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Як Полякова через Поплавського познайомилася з чоловіком

У Вадика був день народження. І він попросив свого сусіда Михайла Михайловича Поплавського на ювілей його запросити якусь красиву й талановиту співачку. Я була тоді проректором в університеті, помічником. Ну і, звісно, хто красивий і талановитий? Звісно, Оля. Ми тоді ще не були подружками. І Оля поїхала виступати до Вадика на день народження. І потім у них понеслося, одружилися,

– розповіла Ольга.

Після цього ювілею їхні шляхи розійшлися, але вони зустрілися знову вже на телебаченні, коли Полякова пробивала шлях у шоу-біз через усі можливі проєкти.

"Почали працювати разом, товаришувати. Уже потім я похрестила Алісу, молодшу доньку. Тому тепер ми родичі. Не просто родичі. Це справді найближча і найкраща моя подружка", – поділилася Ольга.

Кума Олі Полякової / Скриншот з відео

До речі, в інтерв'ю Раміні Есхакзай Оля Полякова розповіла не лише про своє життя, а й про мамине. З'ясувалося, що пані Світлана не розійшлася з росіянином. Вона виїхала в Європу, а той залишився в Росії, тож тепер, за словами співачки, "вони можуть бачитися десь на виїзді", бо той "нормальний, проти путінського режиму".