Схоже, Андрій Джеджула ображений, що ексдружина Санта Дімопулос навіть не порадилася з ним, перш ніж вивезти 14-річного Даніеля за кордон на початку війни. Ба більше, він вважає, що хлопець не повинен пересиджувати війну на дорогих пляжах у Європі.

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Андрій Джеджула дорікнув сину та Санті Дімопулос

Шоумен стурбований, що з Києва син поїхав ще в лютому 2022 року, після перших вибухів, тож мало знає про те, що довелося пережити його країні за останній рік. У них навіть дещо різняться політичні погляди.

Це болюче для мене питання. Зараз деякий час не зідзвонююся з сином. У нас є принципові розмовки по деяких питаннях політичного характеру. Я йому нагадую просто, що вони з мамою поїхали майже в перший день. І вони навіть не уявляють, що таке жити тут,

– несподівано прокоментував Андрій Джеджула.

Андрій Джеджула з сином від Санти Дімопулос / Фото з інстаграму шоумена

"Є дуже багато людей, які тут перебувають, в Україні. Вони не говорять про своє важке життя, приймають те, що є, ті реалії, з якими вони стикнулися. Не показують світлини з дорогих пляжів, а живуть реальним життям тут", – неоднозначно додав шоумен.

Схоже, так він дорікнув ексдружині Санті Дімопулос, яку за рік повномасштабної війни неодноразово критикували за демонстрацію розкішного життя: