Певица Санта Димопулос ответила на вопросы поклонников. Она объяснила, почему до сих пор не переходит на украинский, и высказалась о бывшем муже Андрее Джеджуле.

Смотрите также Попросил красивую и талантливую, – кума Поляковой рассказала, как Поплавский свел ее с мужем

Санта Димопулос высказалась о бывшем

Бывшая солистка "ВИА Гры" заявила, что не будет говорить о бывшем, хотя и есть что сказать. Но для нее в первую очередь важна безопасность сына Даниэля.

Вы ведь понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос. Хотя у меня есть многое сказать. Когда есть дети, то это тяжело и болезненно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь. Слава Богу, он уже взросл и многое понимает и анализирует.

"Очень не хочется вообще хоть как-то ассоциироваться с некоторыми людьми и что-то комментировать публично – это пачкаться о грязь и делать неприятно своему ребенку", – добавила Санта.



Санта о бывшем / Фото с инстаграм-сториз

Что Андрей Джеджула говорил о сыне