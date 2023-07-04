Санта Дімопулос засвітилась на вечірці доньки російського олігарха: кадри з Монако

Співачка Санта Дімопулос відвідала день народження доньки російського олігарха Лоліти Османової. Вона похвалилась кадрами зі святкування в мережі.

Українська співачка та колишня учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос не приховує, що товаришує з донькою російського олігарха Лолітою Османовою. Дівчина днями відсвяткувала день народження – серед гостей на вечірці була й Санта.

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Санта Дімопулос на вечірці в доньки російського олігарха

Лоліта Османова – донька російського олігарха та бізнесмена Ельдара Османова. Виконавиця спершу привітала іменинницю з днем народження в інстаграм-сторіз, а потім похизувалась кадрами з вечірки. Схоже, гучне святкування проходило в Монако.



Санта на дні народженні Османової / Фото з інстаграм-сторіз



Санта на дні народженні Османової / Фото з інстаграм-сторіз



Санта на дні народженні Османової / Фото з інстаграм-сторіз

Скандал через росіян з Остапчуком

Раніше Санта Дімопулос відповідала, як ставиться до росіян за кордоном . Зірка казала, що просто так росіяни її не дратують, але одного разу вступила в перепалку з чоловіком. "Де б я не була, я пам'ятаю, що я українка та що відбувається в моїй країні", – запевняла Санта.

У червні у скандал через росіян потрапив Володимир Остапчук. Він провів у Греції вечірку з нагоди дня народження українки Юлії Буряк. Вона жила у Москві до початку повномасштабної війни та була заміжня за воронезьким бізнесменом Леонідом Араповим.

На заході Остапчук спілкувався то українською, то російською. До того ж серед гостей були росіяни. Шоумен прокоментував, що не знав про гостей з країни-терориста, а винуватиця свята передає кошти для ЗСУ.

Пізніше дівчина Остапчука Катя Полтавська повідомила, що на вечірці виступали українські зірки – Вєрка Сердючка та Quest Pistols. За її словами, 95% гостей були українцями, а якби вони знали про росіян – відмовилися б від роботи.