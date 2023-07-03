До Вікторії Смеюхи звернувся ведучий Слава Дьомін. Він написав співачці особисто та запитав її щодо пліток, що ширяться в мережі.
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Вікторія Смеюха спростувала, що виїхала до Росії
Виконавиця назвала чутки про неї – брудним піаром та фальшю.
Коментувати можна справжні речі та факти, а не безглузду фальш. Ти ж добре мене знаєш, ніколи не підтримую чужий брудний піар, а тим паче в такий складний для нашої країни час,
– відповіла Смеюха.
Листування Слави й Вікторії / Скриншот з відео
На запитання щодо того, де зірка зараз, вона відповіла так: "Весь час була в Києві, а зараз поїхала провідати близьких".
Які чутки ходили про Смеюху
Напередодні блогер Богдан Беспалов записав відео, де повідомив, що колишню зірку "НеАнгелів" бачили в Росії. Вікторія Смеюха не виходила на зв'язок з жовтня минулого року, тому чутки швидко розповсюдились мережею.
"Я думаю, ви всі помітили, що співачка зникла з радарів. Ніхто не знає, де вона. Але, як розповідають наші джерела, є навіть ті, хто бачив Вікторію Смеюху на закритих заходах шоубізнесу країни-болота. Поки що це на рівні чуток, але копатимемо далі. Але Смеюха поїхала до країни-болота. Ось вам і зрада, де на неї не чекали", – казав блогер.