Санта Дімопулос роками страждала від анорексії та булімії і соромилася йти до лікарів

Ексучасниця "ВІАГри" та переможниця "Танців" Санта Дімопулос шокувала зізнанням про своє минуле. Зірка, якою захоплюються тисячі жінок, лікувалася від анорексії, булімії та вчилася любити себе.

У свої 34 роки Санта Дімопулос – щаслива мама двох дітей і дружина успішного бізнесмена. Вона відпочиває на найдорожчих курортах світу, носить Bulgari, виходить на червоні доріжки з Шерон Стоун і показує, як треба любити себе. Однак раніше зірка зневажала і себе, і своє тіло.

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Санта Дімопулос страждала від анорексії та булімії

Ексучасниця "ВІАГри" не розсекретила, в який період життя потерпала від анорексії та булімії, однак зізналась, що це тягнулося роками.

Багато років тому у мене був дуже важкий емоційний стан. Анорексія та булімія тривали роками. Тоді я навіть не думала просити про допомогу. Чомусь було соромно,

– ошелешила Санта Дімопулос.

Знаменитість боялася звертатися до лікарів, тому взяла ситуацію у свої руки та викарабкалася з хвороб самотужки. Вона стала жити заради себе, а не для того, що відповідати чужим сподіванням, навчилася дослухатися до внутрішнього голосу, цінувати та оберігати себе.

"Головне – почала вивчати питання любові до себе. Я стала опікуном для тої недолюбленої та ображеної маленької дівчинки всередині себе. Стала собі батьком, а не катом", – розповіла ексспівачка.

Санта Дімопулос розповіла про булімію та анорексію / Фото з інстаграму зірки

Булімія – це психічний розлад харчової поведінки, що характеризується постійним відчуттям голоду та об'їдання. Після них яких людина намагається "очистити" організм блювотою, проносними, сечогінними засобами, фізичними вправами.

Хто з зірок лікувався від анорексії та булімії