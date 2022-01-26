Санта Дімопулос роками страждала від анорексії та булімії і соромилася йти до лікарів
Джерело:інстаграм Санти Дімопулос
Ексучасниця "ВІАГри" та переможниця "Танців" Санта Дімопулос шокувала зізнанням про своє минуле. Зірка, якою захоплюються тисячі жінок, лікувалася від анорексії, булімії та вчилася любити себе.
У свої 34 роки Санта Дімопулос – щаслива мама двох дітей і дружина успішного бізнесмена. Вона відпочиває на найдорожчих курортах світу, носить Bulgari, виходить на червоні доріжки з Шерон Стоун і показує, як треба любити себе. Однак раніше зірка зневажала і себе, і своє тіло.
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Санта Дімопулос страждала від анорексії та булімії
Ексучасниця "ВІАГри" не розсекретила, в який період життя потерпала від анорексії та булімії, однак зізналась, що це тягнулося роками.
Багато років тому у мене був дуже важкий емоційний стан. Анорексія та булімія тривали роками. Тоді я навіть не думала просити про допомогу. Чомусь було соромно,
– ошелешила Санта Дімопулос.
Знаменитість боялася звертатися до лікарів, тому взяла ситуацію у свої руки та викарабкалася з хвороб самотужки. Вона стала жити заради себе, а не для того, що відповідати чужим сподіванням, навчилася дослухатися до внутрішнього голосу, цінувати та оберігати себе.
"Головне – почала вивчати питання любові до себе. Я стала опікуном для тої недолюбленої та ображеної маленької дівчинки всередині себе. Стала собі батьком, а не катом", – розповіла ексспівачка.
Санта Дімопулос розповіла про булімію та анорексію / Фото з інстаграму зірки
Булімія– це психічний розлад харчової поведінки, що характеризується постійним відчуттям голоду та об'їдання. Після них яких людина намагається "очистити" організм блювотою, проносними, сечогінними засобами, фізичними вправами.
Хто з зірок лікувався від анорексії та булімії
- Блогерка-мільйонниця Саша Пустовіт страждала від булімії у шлюбі з Ігорем Пустовітом. Після скандального розлучення дівчина звернулась до спеціалістів і подолала хворобу.
- Співачка Jerry Heil довела себе до анорексії через хлопця. У 18 років вона пила тільки зелений чай, їла салати з огірком або яблуко. Ці експерименти над собою вплинули на її жіноче здоров'я.
- Переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова теж рятувалась від анорексії та булімії. Цілих чотири роки дівчина панічно боялася погладшати, тому їла крихітні порції.
- Анорексія не оминула й Анастасію Приходько. У 18 років вона могла не їсти два дні, її нудило навіть від улюблених страв.