В свои 34 года Санта Димопулос – счастливая мама двоих детей и жена успешного бизнесмена. Она отдыхает на самых дорогих курортах мира, носит Bulgari, выходит на красные дорожки с Шэрон Стоун и показывает, как надо любить себя. Однако раньше звезда презирала и себя, и свое тело.
Читайте также Камалия попала в больницу с двусторонним воспалением легких и гайморитом: состояние звезды
Санта Димопулос страдала от анорексии и булимии
Экс-участница "Виагры" не рассекретила, в какой период жизни страдала от анорексии и булимии, однако призналась, что это тянулось годами.
Много лет назад у меня было очень тяжелое эмоциональное состояние. Анорексия и булимия длились годами. Тогда я даже не думала просить о помощи. Почему-то было стыдно,
– ошарашила Санта Димопулос.
Знаменитость боялась обращаться к врачам, поэтому взяла ситуацию в свои руки и выкарабкалась из болезней самостоятельно. Она стала жить ради себя, а не для того, чтобы отвечать чужим чаяниям, научилась прислушиваться к внутреннему голосу, ценить и оберегать себя.
"Главное – начала изучать вопрос любви к себе. Я стала опекуном для той недолюбленной и оскорбленной маленькой девочки внутри себя. Стала себе отцом, а не палачом", – рассказала экс-певица.
Санта Димопулос рассказала о булимии и анорексии / Фото из инстаграма звезды
Булимия
– это психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся постоянным чувством голода и объедания. После них которых человек пытается "очистить" организм рвотой, слабительными, мочегонными средствами, физическими упражнениями.
Кто из звезд лечился от анорексии и булимии
- Блогерша-миллионщица Саша Пустовит страдала от булимии в браке с Игорем Пустовитом. После скандального развода девушка обратилась к специалистам и преодолела болезнь.
- Певица Jerry Heil довела себя до анорексии из-за парня. В 18 лет она пила только зеленый чай, ела салаты с огурцом или яблоко. Эти эксперименты над собой повлияли на ее женское здоровье.
- Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова тоже спасалась от анорексии и булимии. Целых четыре года девушка панически боялась потолстеть, поэтому ела крошечные порции.
- Анорексия не обошла и Анастасию Приходько. В 18 лет она могла не есть два дня, ее тошнило даже от любимых блюд.