В свои 34 года Санта Димопулос – счастливая мама двоих детей и жена успешного бизнесмена. Она отдыхает на самых дорогих курортах мира, носит Bulgari, выходит на красные дорожки с Шэрон Стоун и показывает, как надо любить себя. Однако раньше звезда презирала и себя, и свое тело.

Читайте также Камалия попала в больницу с двусторонним воспалением легких и гайморитом: состояние звезды

Санта Димопулос страдала от анорексии и булимии

Экс-участница "Виагры" не рассекретила, в какой период жизни страдала от анорексии и булимии, однако призналась, что это тянулось годами.

Много лет назад у меня было очень тяжелое эмоциональное состояние. Анорексия и булимия длились годами. Тогда я даже не думала просить о помощи. Почему-то было стыдно,

– ошарашила Санта Димопулос.

Знаменитость боялась обращаться к врачам, поэтому взяла ситуацию в свои руки и выкарабкалась из болезней самостоятельно. Она стала жить ради себя, а не для того, чтобы отвечать чужим чаяниям, научилась прислушиваться к внутреннему голосу, ценить и оберегать себя.

"Главное – начала изучать вопрос любви к себе. Я стала опекуном для той недолюбленной и оскорбленной маленькой девочки внутри себя. Стала себе отцом, а не палачом", – рассказала экс-певица.



Санта Димопулос рассказала о булимии и анорексии / Фото из инстаграма звезды

Булимия

– это психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся постоянным чувством голода и объедания. После них которых человек пытается "очистить" организм рвотой, слабительными, мочегонными средствами, физическими упражнениями.

Кто из звезд лечился от анорексии и булимии