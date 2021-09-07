Відома українська виконавиця, авторка пісень і блогерка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) вже розповідала, що страждала на анорексію. Однак нещодавно зірка зізналась, що стало причиною хвороби.
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Jerry Heil про анорексію
У віці 18 років дівчина листувалась з хлопцем, з яким згодом закрутила стосунки. Він був дуже худим, за словами Яни, вдвічі меншим за неї. Це її турбувало – тож вона вирішила обмежити себе в їжі.
Пам’ятаю, зранку я мала випивати зелений чай, в обід – з'їсти салат з огірка заправлений водою… Звичайно, що з таким харчуванням я схудла і в мене почалися проблеми із жіночим здоров’ям. Так мені поставили діагноз анорексія,
– зізналась зірка.
"Потім мама мене вирішила відгодувати смаженими котлетами із риби, і тоді я почала навпаки стрімко набирати вагу. З того періоду свого життя я намагаюсь обережно ставитися до свого здоров'я, – додала Jerry Heil.
Зазначимо, що співачка також розповідала, що могла з'їдати лиш одне яблуко в день. Тоді її вага становила 46 кілограмів.
Jerry Heil – веганка
Знаменитість відкрито заявляє про те, що є веганкою. Тобто вона повністю відмовилась від вживання тваринних продуктів. Однією з причин такого рішення є професія її батьків. Вони 20 років працюють м'ясниками.
20 років ти живеш із тим, що в тебе за вікном колють свиней, але однаково не можеш із цим звикнутися. Я шукала мамі роботу, але для людей, які десятками років займаються однією справою, потім важко кардинально змінити своє діло. Саме через них я стала веганом,
– зауважила Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки
Хто з зірок хворів на анорексію
- 35-річна американська модель вагою 155 кілограмів Тесс Голлідей зізнавалась, що є анорексиком. Вона майже подолала розлад харчової поведінки.
- Зірка "Гри престолів" Софі Тернер у 19 років страждала на анорексію. Вона виснажувала організм жорстокими дієтами навіть після того, як у неї діагностували хворобу. Тільки після психолога та стосунків акторка змогла побороти розлад.
- Протягом 4 років – з 15 до 19 блогерка Даша Квіткова відмовлялась вживати їжу. Вже коли вона стала блогеркою та почала отримувати шалену кількість підтримки, змогла полюбити своє тіло.