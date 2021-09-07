Відома українська виконавиця, авторка пісень і блогерка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) вже розповідала, що страждала на анорексію. Однак нещодавно зірка зізналась, що стало причиною хвороби.

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Jerry Heil про анорексію

У віці 18 років дівчина листувалась з хлопцем, з яким згодом закрутила стосунки. Він був дуже худим, за словами Яни, вдвічі меншим за неї. Це її турбувало – тож вона вирішила обмежити себе в їжі.

Пам’ятаю, зранку я мала випивати зелений чай, в обід – з'їсти салат з огірка заправлений водою… Звичайно, що з таким харчуванням я схудла і в мене почалися проблеми із жіночим здоров’ям. Так мені поставили діагноз анорексія,

– зізналась зірка.

"Потім мама мене вирішила відгодувати смаженими котлетами із риби, і тоді я почала навпаки стрімко набирати вагу. З того періоду свого життя я намагаюсь обережно ставитися до свого здоров'я, – додала Jerry Heil.

Зазначимо, що співачка також розповідала, що могла з'їдати лиш одне яблуко в день. Тоді її вага становила 46 кілограмів.

Jerry Heil – веганка

Знаменитість відкрито заявляє про те, що є веганкою. Тобто вона повністю відмовилась від вживання тваринних продуктів. Однією з причин такого рішення є професія її батьків. Вони 20 років працюють м'ясниками.

20 років ти живеш із тим, що в тебе за вікном колють свиней, але однаково не можеш із цим звикнутися. Я шукала мамі роботу, але для людей, які десятками років займаються однією справою, потім важко кардинально змінити своє діло. Саме через них я стала веганом,

– зауважила Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки

Хто з зірок хворів на анорексію