Українська співачка Анастасія Приходько навчалась у Київському національному університеті культури й мистецтв. У 18 років вона зіткнулась з хворобою – анорексією.

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Анастасія Приходько хворіла на анорексію

Знаменитість розповіла, що причиною хвороби стали зауваження від "друзів". Вони критикували її за живіт та друге підборіддя.

Почала дробове харчування, потрохи дійшло до відрази до їжі, почало нудити від неї. На вагах було 47 – 48. Я зрозуміла, що можу два дні не їсти, пити воду, з'їсти капусту, коли звичка спрацьовувала, що щось потрібно з'їсти. Психолог сказала, що у мене початкова версія анорексії,

– зізналась співачка.

Анастасія Приходько додала, що відчувала відразу навіть до улюбленої їжі. Це почало її лякати.

"Я це пройшла і знаю, що схуднути – це важко. Але, набрати вагу – це ще складніше! Анорексія – бич нашого часу, психічний розлад, з яким впоратися вкрай складно. Тобі весь час здається, що у тебе зайва вага, навіть тоді, коли її немає. Але мозок думає зворотне. Ти не можеш дозволити собі з'їсти зайве. А потім організм перестає сприймати їжу в принципі й починаються страшні незворотні процеси", – поділилась зірка.

Артистка почала боротися з хворобою. В цьому їй допомогла підтримка мами, яка багато розмовляла з донькою, готувала їй смачну домашню їжу. З часом до Анастасії повернувся апетит. Щоб покращити фізичну форму, дівчина вже не голодувала, а почала займатися спортом.

Порада від Приходько

Знаменитість наголосила, що дівчатам не варто нікого слухати у погоні за бездоганною фігурою.

Не біжіть за уявними ідеалами, не створюйте ілюзорних кумирів, особливо, в епоху блогерства, коли, щоб бути красивим, досить хорошої пози, освітлення або просто інста-фільтру. Картинка – це не справжнє життя! Шукайте себе!

– підкреслила Анастасія.

Виконавиця порадила дівчатам, які страждають від анорексії, піти до лікаря й не соромитися просити про допомогу.

Зазначимо, що блогерка й співачка Jerry Heil також розповідала, що хворіла на анорексію. Тоді вона листувалась з бойфрендом, який нібито був худіший за дівчину вдвічі. Це її турбувало, тож Jerry Heil почала голодувати. Їй так само допомогла підтримка мами.

Текст публікації Анастасії Приходько

Про анорексію.

Коли води й капустяного листа тобі вистачає на кілька днів, а улюблена їжа викликає нудоту й відразу – це страшно! Я це пройшла і знаю, що схуднути – це важко. Але набрати вагу – це ще складніше! Анорексія – бич нашого часу, психічний розлад, з яким впоратися вкрай складно. Тобі весь час здається, що у тебе зайва вага, навіть тоді, коли її немає і в помині. Але мозок думає зворотне. Ти не можеш дозволити собі з'їсти зайве. А потім організм перестає сприймати їжу в принципі й починаються страшні незворотні процеси.

Тому, дівчатка, ніколи не слухайте, що ви некрасиві й вам терміново потрібно худнути, щоб отримати щось недосяжне! Не біжіть за уявними ідеалами, не створюйте ілюзорних кумирів, особливо, в епоху блогерства, коли, щоб бути красивим, досить хорошої пози, освітлення або просто інста-фільтру. Картинка – це не справжнє життя. Шукайте себе! Якщо у вас вже є проблеми, біжіть до лікарів, не соромтеся попросити допомоги у близьких. Ви самі відповідаєте за своє життя! Бережіть себе.