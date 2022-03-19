Колишня солістка "НеАнгелів" та співачка Слава Камінська поділилась новим дописом. Вона розповіла, що приїхала до своїх дітей, які перебували в Нідерландах.

Читайте також Просто не хочуть мені вірити, – Слава Камінська пересварилась зі своїми друзями з Росії

Слава Камінська приїхала до дітей

Минулого тижня Едгар Камінський повідомив, що його діти перебувають в Нідерландах. Тепер до них приїхала й Слава Камінська.

Ми разом. Я проїхала понад 1700 кілометрів, щоб нарешті бути поруч зі своїми дітьми. "Мама" – перше слово у житті дитини, а дитина – це перша відповідальність і сила жінки! Я жодного разу не виїжджала сама за межі Києва. Тому що до цієї війни мої страхи були безглуздими та надуманими,

– поділилась співачка.

"Мої цінності були фейковими. Я ніколи не думала, що почну плакати, коли прийму ванну. Я ніколи не думала, що я паркуюся, як олень, а кермую ще гірше. Я взагалі ніколи не думала! І ще я ніколи не пробачу тих, хто позбавив наших матерів дітей і наших дітей – батьків. Я відверто ненавиджу тих, хто вигадав, що люди – розмінна монета. Горіть у пеклі", – додала зірка.



Слава Камінська з сином / Фото з інстаграму Слави Камінської

Зірки, які виїхали за кордон через війну