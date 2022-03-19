Колишня солістка "НеАнгелів" та співачка Слава Камінська поділилась новим дописом. Вона розповіла, що приїхала до своїх дітей, які перебували в Нідерландах.
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Слава Камінська приїхала до дітей
Минулого тижня Едгар Камінський повідомив, що його діти перебувають в Нідерландах. Тепер до них приїхала й Слава Камінська.
Ми разом. Я проїхала понад 1700 кілометрів, щоб нарешті бути поруч зі своїми дітьми. "Мама" – перше слово у житті дитини, а дитина – це перша відповідальність і сила жінки! Я жодного разу не виїжджала сама за межі Києва. Тому що до цієї війни мої страхи були безглуздими та надуманими,
– поділилась співачка.
"Мої цінності були фейковими. Я ніколи не думала, що почну плакати, коли прийму ванну. Я ніколи не думала, що я паркуюся, як олень, а кермую ще гірше. Я взагалі ніколи не думала! І ще я ніколи не пробачу тих, хто позбавив наших матерів дітей і наших дітей – батьків. Я відверто ненавиджу тих, хто вигадав, що люди – розмінна монета. Горіть у пеклі", – додала зірка.
Слава Камінська з сином / Фото з інстаграму Слави Камінської
Зірки, які виїхали за кордон через війну
- Джамала виїхала з дітьми до Туреччини. Вона дає концерти, збирає гроші для ЗСУ та розповідає правду про війну іноземним виданням.
- TAYANNA з сином відправилась з України на Балі. Там вона медитує за мир на Батьківщині.
- Jerry Heil виїхала за кордон і встигла виступити в Амстердамі на підтримку України.