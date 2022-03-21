На четвертий тиждень повномасштабної війни в Україні танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила виїхати з мамою та дітьми. В країні залишився її чоловік, Іван Хом'ячук.
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Ілона Гвоздьова покинула Україну
Після довгої дороги переможниця танцювального шоу повідомила, що тепер перебуває в Італії. На підтвердження вона опублікувала сторіз, у якому показала фонтан Аква Паола, що в Римі.
Ми в Римі. Дякую всім, хто переживав,
– лаконічно повідомила хореографиня.
Ілона Гвоздьова в Римі / Фото з інстаграм-сторіз
Хто з зірок покинув Україну з дітьми
- Слава Камінська з сином Леоном та донькою Лаурою перебувають в Нідерландах.
- Дружина Романа Сасанчина разом з кількамісячною донькою вирушила до Польщі.
- Джамала з двома дітьми виїхала до Туреччини.