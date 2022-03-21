На четвертий тиждень повномасштабної війни в Україні танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила виїхати з мамою та дітьми. В країні залишився її чоловік, Іван Хом'ячук.

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Ілона Гвоздьова покинула Україну

Після довгої дороги переможниця танцювального шоу повідомила, що тепер перебуває в Італії. На підтвердження вона опублікувала сторіз, у якому показала фонтан Аква Паола, що в Римі.

Ми в Римі. Дякую всім, хто переживав,
– лаконічно повідомила хореографиня.


Ілона Гвоздьова в Римі / Фото з інстаграм-сторіз

Хто з зірок покинув Україну з дітьми