На четвертий тиждень повномасштабної війни в Україні танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила виїхати з мамою та дітьми. В країні залишився її чоловік, Іван Хом'ячук.

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Ілона Гвоздьова покинула Україну

Після довгої дороги переможниця танцювального шоу повідомила, що тепер перебуває в Італії. На підтвердження вона опублікувала сторіз, у якому показала фонтан Аква Паола, що в Римі.

Ми в Римі. Дякую всім, хто переживав,

– лаконічно повідомила хореографиня.



Ілона Гвоздьова в Римі / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, до цього Ілона Гвоздьова з мамою та дітьми виїхала на Західну Україну. Ймовірно, там зірка відпочила перед наступним етапом подорожі.

Хто з зірок покинув Україну з дітьми