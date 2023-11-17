Відомо, що Руслана Писанка померла в липні минулого року. Причиною стала онкологія. Аби вшанувати акторку в її день народження, прийшли друзі та рідні.

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Руслані Писанці встановили пам'ятник

Зокрема, вшанувати акторку у день її народження прийшли режисерка Наталка Ворожбит, телеведучі Єгор Гордєєв, Руслан Сенічкін, директорка департаменту ранкового мовлення "1+1" Юлія Жмакіна.



Колеги прийшли на кладовище / Фото OBOZ.UA

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков поділився, що мав побоювання, чи встигнуть майстри виготовити пам'ятник до свята Руслани. Він пригадав, як вони відзначали дні народження, коли Руслана була жива.

Зазвичай ми ніколи не святкували вдома. Чомусь так припадало, що Руся в цей день була на гастролях або на зніманнях. Коли вона працювала не в Києві, то я їхав до неї. Але зізнаюся, останні роки дні народження Русі були не такими веселими, як хотілося, бо вона народилася 17 листопада, а її рідний брат помер 18. Самі розумієте,

– розповів Ігор.



Чоловік Руслани на могилі / Фото OBOZ.UA

Ісаков зазначив, що наразі не знає, як саме проведе цей день. Ймовірно, він зустрінеться з друзями Руслани.

Найімовірніше, поїдемо з друзями, які прийшли до Руслани сьогодні, до нас додому, якщо вони матимуть час. Посидимо трошки, позгадуємо,

– додав Ігор.

Відомо, що Руслану та її маму, яка також померла від онкології, відспівували у Спасо-Преображенському соборі. Це була улюблена церква Писанки в столиці.

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