Після прощання прах Руслани Писанки зберігався у крипті Спасо-Преображенського собору. Та чоловік акторки перепоховав її, бо відчував, що так буде краще.

До слова "Тепер вдома, разом з родичами": Руслану Писанку перепоховали

Чому Ігор Ісаков перепоховав Руслану Писанку

Чоловік пояснив, що, за його відчуттями, Руслана не мала спокою через те, що ніби напоказ перебуває у крипті. Це його дуже гнітило.

Мені наснився сон: я, Руслана та її мама – кудись їдемо в машині. І так їм добре удвох, сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб уся сім’я була разом. Зараз, коли вона разом із рідними, мені спокійно, відлягло на душі,

– поділився Ісаков.

Ігор Ісаков зауважив, що не планував розповідати про це, поки не буде готовий пам'ятник. Тоді всі зможуть побачити місце поховання акторки. За планом, майстри мають встигнути до дня народження Руслани – 17 листопада.

"Мрію, щоб у цей день приїхав на кладовище священник, якого вона дуже поважала. Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами: освячував будинок, спілкувалися багато. Домовилися, що якщо матиме час, то проведе службу на її могилі поряд із рідними – татом, мамою та братом. Запросимо близьких та друзів – хто зможе, той прийде".

Пам'ятник у Руслани Писанки буде такий самий, як і в рідних, що спочивають поруч, адже це сімейне поховання.

"Не буде нічого пафосного, бо вона цього ніколи не любила. І я не думаю, що це зараз потрібно", – підсумував Ігор Ісаков.