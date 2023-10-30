Єгор Гордєєв повідомив, що днями йому написала знайома, яка не змогла знайти Руслану Писанку у крипті Свято-Преображенського собору. Саме там залишався її прах, адже собор був улюбленим храмом Писанки, також у крипті зберігався прах мами Руслани – Діни Василівни.

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Руслану Писанку перепоховали

Гордєєв зауважив, що напередодні йому телефонував чоловік Руслани, Ігор Ісаков. Він повідомив, що дружину вирішили перепоховати.

Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти й спокійно піти далі. Час зійти зі сцени інколи приходить, коли тебе вже нема. Інколи не приходить ніколи, але так легше,

– написав Гордєєв.

Цю інформацію підтвердив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко у коментарі OBOZ.UA.

"Зараз її прах міститься у Свято-Преображенському соборі, однак зберігався там тимчасово. Вже знайдено місце на кладовищі, де буде перепоховання. Йде виготовлення пам'ятника. Урну буде перенесено туди й прах віддано землі. Прах мами вже забрали, перепоховали. А ми як молилися, так і будемо молитися за їхні душі", – зазначив священнослужитель.

Як прощалися з Русланою Писанкою

Українська акторка та ведуча Руслана Писанка через повномасштабне вторгнення виїхала в Німеччину, де вона лікувалась від раку. Попри боротьбу з тяжкою хворобою, зірка померла 19 липня 2022 року.

Спершу з Русланою Писанкою попрощалися в Німеччині, у місті Кайзерслаутерн, де знаменитість проживала останні дні. Згодом чоловік акторки привіз її прах до Києва. 21 серпня близькі родичі, колеги та друзі провели в останню путь Руслану Писанку в Спасо-Преображенському соборі.