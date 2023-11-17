Известно, что Руслана Писанка скончалась в июле прошлого года. Причиной стала онкология. Чтобы почтить актрису в ее день рождения, пришли друзья и родные.
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Руслане Писанцы установили памятник
В частности, почтить актрису в день ее рождения пришли режиссер Наталья Ворожбит, телеведущие Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, директор департамента утреннего вещания "1+1" Юлия Жмакина.
Коллеги пришли на кладбище / Фото OBOZ.UA
Муж Русланы Писанки Игорь Исаков поделился, что имел опасения, успеют ли мастера изготовить памятник к празднику Русланы. Он вспомнил, как они отмечали дни рождения, когда Руслана была жива.
Обычно мы никогда не праздновали дома. Почему-то приходилось, что Руся в этот день была на гастролях или на съемках. Когда она работала не в Киеве, я ехал к ней. Но признаюсь, последние годы дни рождения Руси были не такими веселыми, как хотелось, потому что она родилась 17 ноября, а ее родной брат умер 18. Сами понимаете,
– рассказал Игорь.
Муж Русланы на могиле / Фото OBOZ.UA
Исаков отметил, что пока не знает, как именно проведет этот день. По всей вероятности, он встретится с друзьями Русланы.
Скорее всего, поедем с друзьями, которые пришли к Руслане сегодня, к нам домой, если у них будет время. Посидим немного, вспоминаем,
– добавил Игорь.
Известно, что Руслану и ее маму, также умершую от онкологии, пели в Спасо-Преображенском соборе. Это была излюбленная церковь Писанки в столице.
Что известно о смерти Русланы Писанки
- В конце октября стало известно, что муж Русланы Писанки решил перезахоронить прах жены. По словам Исакова, он почувствовал, что так будет лучше.
- Писанка скончалась 19 июля от онкологической болезни. Прощание с актрисой состоялось в Спасо-Преображенском соборе. Почтить Руслану пришли немало коллег, в частности Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Алексей Гончаренко, Руслан Сеничкин, Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком.
- Из-за полномасштабного вторжения России в Украину актриса уехала в Германию. там врачи поставили ей диагноз – рак. Писанка практически никому не признавалась тяжелой болезнью. Поэтому известие о ее смерти шокировало многих коллег артистки.