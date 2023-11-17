Известно, что Руслана Писанка скончалась в июле прошлого года. Причиной стала онкология. Чтобы почтить актрису в ее день рождения, пришли друзья и родные.

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Руслане Писанцы установили памятник

В частности, почтить актрису в день ее рождения пришли режиссер Наталья Ворожбит, телеведущие Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, директор департамента утреннего вещания "1+1" Юлия Жмакина.



Коллеги пришли на кладбище / Фото OBOZ.UA

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков поделился, что имел опасения, успеют ли мастера изготовить памятник к празднику Русланы. Он вспомнил, как они отмечали дни рождения, когда Руслана была жива.

Обычно мы никогда не праздновали дома. Почему-то приходилось, что Руся в этот день была на гастролях или на съемках. Когда она работала не в Киеве, я ехал к ней. Но признаюсь, последние годы дни рождения Руси были не такими веселыми, как хотелось, потому что она родилась 17 ноября, а ее родной брат умер 18. Сами понимаете,

– рассказал Игорь.



Муж Русланы на могиле / Фото OBOZ.UA

Исаков отметил, что пока не знает, как именно проведет этот день. По всей вероятности, он встретится с друзьями Русланы.

Скорее всего, поедем с друзьями, которые пришли к Руслане сегодня, к нам домой, если у них будет время. Посидим немного, вспоминаем,

– добавил Игорь.

Известно, что Руслану и ее маму, также умершую от онкологии, пели в Спасо-Преображенском соборе. Это была излюбленная церковь Писанки в столице.

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