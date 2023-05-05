Согласно появившейся на официальном сайте музыкального конкурса информации, Руслана выступит в гранд-финале Евровидения. У нее будет особая роль.

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Да, во время прямого эфира покажут специальное видео с Русланой, записанное заранее в столице Украины Киеве. Звезде доверили символически "соединить" Киев и Ливерпуль, ее появление будет отображать тему конкурса "Объединенные музыкой".

Справка! Слоган конкурса в этом году отражает особый характер и демонстрирует уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и Ливерпулем, чтобы показать зрителям невероятную силу музыки.

Кроме того, Руслана появится в Ливерпуле, там она проведет два сайд-ивента, то есть дополнительные активности на площадках, работающих для еврофанов и гостей города.

Напомним, две недели назад разгорелся громкий скандал между первой победительницей Украины на Евровидении, певицей Русланой и организаторами конкурса 2023 года.

Что известно о скандале вокруг Русланы: коротко

После объявления имен артистов, выступающих в фан-зоне, полуфиналах и финале Евровидения, Руслана пожаловалась, что ее на конкурс не пригласили.

Ей ответили в Общественном: там заявили, что Руслан включен в программу Евровидения, и артистка якобы об этом знает. Организаторы конкурса якобы намеревались, чтобы победительница появилась в финале.

На днях появилась информация от креативного директора Евровидения-2023 от Украины Германа Ненова. Он прокомментировал скандал и подтвердил участие Русланы.

Кстати, во время полуфиналов, которые состоятся 9 и 11 мая, и финала 13 мая зрители также увидят выступления победителей от Украины Джамалы и группы Kalush Orchestra, а также других украинских звезд – Верки Сердючки, Alyosha, Go_A, Тины Кароль и т.д.

Как известно, Евровидение-2023 будет проходить в Ливерпуле, Великобритания от имени Украины, поскольку в прошлом году на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra.