Нагадаємо, що саме Руслана стала першою артисткою, яка здобула перемогу від України на конкурсі. 9 років тому співачка зачарувала своїм хітом Wild Dances та ефектним номером на Євробаченні-2004.

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Однак цьогоріч з Русланою трапився скандал. Співачка заявила, що її не запросили виступити на головній сцені Євробачення-2023 у Ліверпулі. Раніше креативний директор конкурсу від України заявив, що вона виступатиме наживо з Києва, проте команда артистки не підтвердила слів Германа Нєнова.

Яка роль Руслани у фіналі Євробачення

Проте Ненов продовжує заявляти, що співачка таки задіяна у конкурсі. За його словами, Руслана матиме "особливу місію". Втім, яку саме, Герман не уточнив.

Руслана буде проявлена в рамках шоу, зокрема, і в гранд-фіналі. Вона з'явиться в одному з номерів з дуже особливою місією і символізмом. Перша перемога Руслани для України неодмінно буде вшанована,

– заявив він.

Ненов також зазначив, що майже кожний представник від України на Євробаченні, який увійшов у топ-10, гідний того, щоб стояти на сцені цього року.

"Ми обирали артистів, які виступають у півфіналах та фіналі Євробачення-2023, не за принципом особистих симпатій, а за концептуальністю конкретно цьогорічного шоу", – сказав директор.

Що ж саме за особлива місія буде у Руслани – невідомо, втім зрозуміло, що повноцінного виступу першої переможниці конкурсу від України на головній сцені у Ліверпулі не буде.

Наразі відомо, що Руслана з'явиться в Ліверпулі, там вона проведе два сайд-івенти, тобто додаткові активності на майданчиках, що працюють для єврофанів і гостей міста.

З чого почався скандал: коротко