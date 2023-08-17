"Це тобі за те, що не жереш": Руслана згадала, як Кузьма запустив у неї торт на концерті

Сьогодні видатному музикантові й артисту Андрію Кузьменку могло б виповнитися 55. У день народження спогадами поділилась його близька подруга Руслана.

Співачка Руслана познайомилась з Андрієм Кузьменком у Львові, в перші роки незалежності. Вона розповіла 24 Каналу одну з найзнаковіших та кумедних історій, пов'язаних з музикантом.

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Руслана пригадала знакову історію з Кузьмою

Виконавиця розповіла про спільний тур з Кузьмою у 2012 році до Євро-2012. Їхній завершальний концерт, "зеленка", відбувся у Дніпрі. Тоді Андрій пожартував з Руслани.

Він знав, що я дотримуюся строгої дієти, нічого не їм. Завжди мене підколював цим. "Чуєш, у мене тут на животі трохи назбиралося, можна я тобі віддам", – завжди ржав з мене. Так от, у Дніпрі, вже вкінці, коли я виступила, Кузьма вийшов на сцену з тортом і каже: "Це тобі, мала, за те, що ти не жереш". І при всіх той торт мені в лице…

– поділилась співачка.

"Вимастив мене повністю тим тортом. І все – я мусила облизуватися, бо йшла пряма трансляція. Це все було на очах у багатотисячної публіки. Я ніколи тепер не забуду, як мене Кузьма тортом нагодував. Це, напевно, перший і останній раз в житті, що я їла торт на сцені", – з усмішкою пригадала Руслана.



Руслана й Кузьма / Фото з фейсбуку Руслани

Як зірки згадували про Андрія Кузьменка в період повномасштабної війни

Святослав Вакарчук у квітні з ностальгією згадав початок творчості гуртів "Скрябін" та "Океан Ельзи". Він поділився, що потрібно цінувати кожен момент життя. "Господи, як хочеться повернутись в ті часи хоч на мить.. Як хочеться, щоб Кузьма був тут, поруч з нами".

У День Незалежності 2022 року Надя Дорофєєва заспівала один із безсмертних хітів гурту "Скрябін" – "Спи собі сама". Публіка слухала виконання із затамованим подихом і здійняла вверх ліхтарики.

Дзідзьо згадував, як Кузьма провчив його, коли той запізнився на одну хвилину. Друг поїхав без Михайла просто перед його носом. "Він просто дуже швидко думав, рухався і вчив, що не треба пропускати життя".