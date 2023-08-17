Певица Руслана познакомилась с Андреем Кузьменко во Львове, в первые годы независимости. Она рассказала 24 Каналу одну из самых знаменитых и забавных историй, связанных с музыкантом.

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Руслана вспомнила знаковую историю с Кузьмой

Исполнительница рассказала о совместном туре с Кузьмой в 2012 году к Евро-2012. Их завершающий концерт, "зеленка", состоялся в Днепре. Тогда Андрей пошутил над Русланой.

Он знал, что я соблюдаю строгую диету, ничего не ем. Всегда меня подкалывал этим. "Слышишь, у меня здесь на животе немного накопилось, можно я тебе отдам", – всегда ржав за меня. Так вот, в Днепре, уже в конце, когда я выступила, Кузьма вышел на сцену с тортом и говорит: "Это тебе, мала, за то, что ты не жрешь". И при всех этот торт мне в лицо…

– поделилась певица.

"Измазал меня полностью тем тортом. И все – я должна была облизываться, потому что шла прямая трансляция. Это все было на глазах у многотысячной публики. Я никогда теперь не забуду, как меня Кузьма тортом накормил. Это, наверное, первый и последний раз в жизни, что я ела торт на сцене", – с улыбкой вспомнила Руслана.



Руслана и Кузьма / Фото из фейсбука Русланы

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