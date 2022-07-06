Саме Андрій Кузьменко привіз Дзідзьо до Києва, показав, що таке шоу-бізнес, і навчив "скорше думати, швидше рухатися". Він був одним з перших, кому Михайло Хома показав свій комедійний образ, і хто взявся за його розкрутку.

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Це був талант, який мав дуже гарну цінність. Він був чесним. Він міг говорити правдиво, гостро, смішно, непопулярно, добре, агресивно. Він був швидким дуже. Коли я приїжджав, розумів, що ми як слимак і пантера,

– зізнався Дзідзьо.

Як Кузьма провчив Дзідзьо в Києві

За словами Дзідзьо, Кузьма спішив жити й вчив брати від життя все. Він пригадав, як ночував у них зі Світланою в Києві, а на ранок друг покинув його під дверима, бо він запізнився на одну хвилину.

"Ми зранку встали, домовлялися на годину 9. Я вийшов о 9:01, він поїхав перед моїм носом. Він ніколи не чекав, і це без обід. Він просто дуже швидко думав, рухався і вчив, що не треба пропускати життя", – поностальгував співак.

Михайло Хома зі Скрябіним / Фото з соцмереж