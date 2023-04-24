Український музикант Святослав Вакарчук поділився на особистій сторінці зворушливим дописом. Він зізнався, що послухав ранній альбом "Скрябіна" та відчув ностальгію за тими часами.

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Святослав Вакарчук згадав Кузьму

Лідер "Океану Ельзи" згадав покійного колегу – Андрія Кузьменка. Він зізнався, що зараз його дуже не вистачає та показав архівне фото музикантів.

"Послухав ранній Скрябін. Повернувся в ті перші роки "Океанів". "Птахи" на фестивалі в Оперному. Train на території А. L.V на радіо. Такий ледь осяжний запах того "нашого Львова"… Вірменка, Вавілон. Аж ком в горлі".

І музика. Настрій Joy Division і Depeche Mode. Харизма Кузьми. Музикальність Шури. Господи, як хочеться повернутись в ті часи хоч на мить.. Як хочеться, щоб Кузьма був тут, поруч з нами… – поділився Святослав.

Цим дописом артист хотів донести, що варто цінувати те, що маємо, поки воно з нами. "Відчуваю, як щось всередині мене просто кричить: Друзі! Цінуймо те, що маємо, поки воно поруч… Особливо, в цей складний час. Цінуймо один одного, допомагаймо один одному. Воно того вартує. Воно зробить нас усіх сильнішими! Будьмо разом! До смерті і довше".

Вакарчук і Кузьма / Фото з інстаграму музиканта

Шанувальники погодилися зі Святославом Вакарчуком. Його допис зворушив багатьох:

"Обожнюю Скрябін і Океан. І пам'ятаю ті часи також";

"Сильний допис! Так, Андрія Кузьменка дуже не вистачає, його простої філософії життя";

"Скрябіна дуже не вистачає";

"Кузьми страшенно не вистачає ці всі роки… катастрофічно!!! Велика втрата для всіх українців";

"Так, ранній Скрябін дуже недооцінений".

Нещодавно Святослав Вакарчук також згадував покійного батька Івана. У день народження колишнього ректора він поділився словами тата, які часто згадує: "Як можеш чимось не займатись – не займайся. Роби лише те, чого не можеш не робити". На той момент музикант був на Донбасі.