Близький друг Руслани Писанки розповів, від чого під час війни померла її мама
Джерело:"Главком"
Видатної акторки Руслани Писанки не стало 19 липня. Вона померла в Німеччині за кілька місяців після того, як з життя пішла її мама. Як розповів близький друг зірки Микола Канішевський, у жінки була остання стадія раку.
До Німеччини 56-річна Руслана Писанка виїхала в перші дні війни, щоб підлікувати травмовану ногу. Хвору на рак маму вона залишила на чоловіка Ігоря Ісакова.
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Мама Руслани Писанки померла на руках її чоловіка
Спочатку вони жили в Гореничах, тоді перебралися на Івано-Франківщину, де їх прихистив будівельник, який зводив акторці дім. Однак жінці ставало гірше, тож зять був змушений відвезти її назад до Києва.
У мами вже була остання стадія, Ігор колов сильні знеболювальні. Довелося повернутися до Києва – був уже дуже тяжкий стан. У квартирі на Виноградарі мати померла на руках Ігоря,
– розповів журналістам Микола Канішевський.
Нагадаємо, Ольга Сумська, яка близько товаришувала з Писанкою, зізналася, що її мама померла ще в лютому. Акторка ховала неньку по вайберу, бо не могла приїхати з Німеччини вже через свою важку хворобу.
"Вона нікому не говорила про свій діагноз. У Німеччині у неї діагностували тяжку хворобу. Останній місяць Ігор був поряд з нею. Він і зараз у Німеччині", – поділився Канішевський.Нагадаємо! Микола Канішевський – український телепродюсер, ведучий телевізійних програм. Саме він вивів Руслану Писанку на телеекран. Вона як режисерка мала б знайти ведучу погоди, а стала нею сама.