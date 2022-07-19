Руслана Писанка померла в Німеччині, куди виїхала через війну. Саме там в неї діагностували важку хворобу, однак наразі невідомо, яку саме. Руслана вела особисту боротьбу, але не змогла перемогти в ній. Її життя обірвалося на 57-му році.

До теми Померла телеведуча Руслана Писанка

Кар'єра в кіно та на телебаченні

Руслана Писанка закінчила Київський Державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. У 1995 році зіграла свою першу головну роль у фільмі "Москаль-чарівник". Саме цей фільм отримав кілька почесних премій. Руслана отримала за свою гру Державну премію України імені Олександра Довженка.

Фрагмент з фільму "Москаль-чарівник": дивіться відео онлайн

У 1996 році Писанка почала працювати в телевізійному агентстві "Вікна", де була режисеркою інформаційної програми "Вести" та тележурналу "Люди". Згодом стала ведучою "Погоди", яку вела на телеканалі "Інтер" 7 років.



Руслана Писанка вела "Погоду" / Фото "1+1"

Серед кіноробіт Писанки є чимало тих, які й сьогодні мають популярність: мінісеріал "Чорна рада", "Кілька любовних історій", "Кавказька полонянка", "Кріпосна", "Три мушкетери", "1+1 удома".

Писанка стала улюбленицею телеглядачів, тому її все частіше запрошували до телепроєктів. Зокрема, у 2008 році вона разом з Володимиром Зеленський стала ведучою реаліті-шоу "Службовий романс".

У кіно зірка знімалася до 2015 року. Тоді вона вирішила зробити перерву в кінокар'єрі й надала перевагу роботі в театрі. У кіно повернулася у 2019 році, зігравши роль артистки Ніжинського театру Алевтини Канатоходової у костюмованій драмі "Кріпосна".



Руслана Писанка в серіалі "Кріпосна" / Фото СТБ

У 2020 році відбулася прем'єра детективного серіалу "Філін", де Писанка зіграла головну роль. Це була перша за 20 років багатосерійна стрічка, у якій Руслана отримала велику роль.

Робота за кордоном

У 1999 році Руслана зіграла роль відьми Горпини у стрічці польського режисера Єжи Гофмана "Вогнем і мечем".

"Вогнем і мечем". У 2003 році Писанку запросили працювати до москви . Там вона була ведучою програми "Принцип домино" на телеканалі НТВ. Того ж року стала співведучою програми "Страна советов".

. Там вона була ведучою програми "Принцип домино" на телеканалі НТВ. Того ж року стала співведучою програми "Страна советов". У 2007 році акторка попрацювала з голландським режисером Йосом Стеллінгом у комедійному фільмі "Душка", де зіграла матір головного героя.

Участь в телешоу

У 2006 році на українському телебаченні розпочалася епоха розважальних проєктів. Саме того року відбулася прем'єра популярного шоу "Танці з зірками", де Писанка стала однією з учасників. Тоді в парі з Миколою Коваленком зайняла 3-е місце.

Зазначимо, що Руслана виходила на паркет з Володимиром Зеленським, який разом з Оленою Шоптенко переміг у першому сезоні танцювального проєкту.



Учасники 1 сезону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Влада Ями

У 2010 році Писанка співала в дуеті з оперним співаком Володимиром Гришком у проєкті "Зірка+Зірка" .

. У 2013 році була учасницею реаліті-шоу "Вишка", де у фіналі посіла 5 місце.

Руслана Писанка в реаліті-шоу "Вишка": дивіться відео онлайн

У 2017 році Руслана разом з чоловіком Ігорем Ісаковим була учасницею реаліті-шоу "Зважені та щасливі".

Особисте життя

Улюблениця глядачів двічі була одруженою. Першим її обранцем став телеоператор Іван, з яким у цивільному шлюбі акторка прожила понад 5 років.

З бізнесменом Ігорем Ісаковим знаменитість познайомилася у соціальній мережі. Вони одружилися у 2012 році. Дітей в подружжя не було.