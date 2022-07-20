Актор Владислав Горянський товаришував з Русланою, разом з нею грав у театрі. Він розповів, що колега постійно була в роботі, працювала в театрі та на телебаченні, мала дуже складний графік. Також на неї вплинула болюча втрата. Місяць тому померла мама акторки. Тепер пішла в засвіт й сама Писанка.

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Горянський про хворобу Писанки

Актор зазначив, що багато разів просив Руслану більше відпочивати, знаходити час для себе. Але вона завжди була трудоголіком, тому не вміла відпочивати. Але треба було зупинитися, бо Писанка дуже багато всього навантажила на себе. Крім роботи постійно хвилювалася за маму, яка сильно хворіла.

У неї мама сильно хворіла. Мама ж у Руслани померла місяць тому. На неї ця смерть дуже вплинула. Тому все назбиралося і вилилося у сумний фінал,

– розповів Горянський.

Руслана Писанка поїхала в Німеччину, бо думала, що їй там допоможуть вилікуватися. Ще кілька днів тому Горянський розмовляв з колегою, вона, як завжди, була життєрадісною. Актор розповів, що в Німеччині Руслані зробили операцію, їй ставало краще. Однак вночі 19 липня стан здоров'я акторки різко погіршився.

Днями їй зробили операцію, яка минула успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все начебто було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все,

– сказав актор.

Проблеми зі здоров'ям у Руслани почали проявлятися ще взимку. Тоді вона знепритомніла під час вистави, впала та зламала ногу. До того вона також непритомніла. Напевно, це були симптоми, але Писанка та її колеги не розуміли цього.

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