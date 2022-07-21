В Германию 56-летняя Руслана Пысанка выехала в первые дни войны, чтобы подлечить травмированную ногу. Больную раком маму она оставила на мужа Игоря Исакова.

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Мама Русланы Писанки умерла на руках ее мужа

Сначала они жили в Гореничах, тогда перебрались на Ивано-Франковщину, где их приютил строитель, возводивший актрисе дом. Однако женщине становилось хуже, поэтому зять был вынужден отвезти ее обратно в Киев.

У мамы уже была последняя стадия, Игорь колов сильные обезболивающие. Пришлось вернуться в Киев – было уже очень тяжелое состояние. В квартире на Виноградаре мать умерла на руках Игоря,

– рассказал журналистам Николай Канишевский.

Напомним, Ольга Сумская, близко дружившая с Писанкой, призналась, что ее мама умерла еще в феврале. Актриса хоронила мать по вайберу, потому что не могла приехать из Германии уже из-за своей тяжелой болезни.

"Она никому не говорила о своем диагнозе. В Германии у нее диагностировали тяжелую болезнь. Последний месяц Игорь был рядом с ней. Он и сейчас в Германии", – поделился Канишевский.

Напомним! Николай Канишевский – украинский телепродюсер, ведущий телевизионных программ. Именно он вывел Руслану Писанку на телеэкран. Она как режиссер должна была найти ведущую погоды, а стала ею сама.